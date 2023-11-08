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Katil Netanyahu'nun acımasız Gazze saldırısının perde arkasında ne var? İsrail ayakta: Onun için yolun sonu

Gazze'de Müslüman soykırımı için acımasızca saldırılarına devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu için yolun sonu görünüyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert Netanyahu'nun 'liderlik fiyaskosu' nedeni ile sinir krizleri geçirdiğini ve Gazze konusunda yanlış hesap yaptığını söylerken, Batı medyasında yer alan analizlerde işgal planının arkasında kişisel neden olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 11:43
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Katil Netanyahu’nun acımasız Gazze saldırısının perde arkasında ne var? İsrail ayakta: Onun için yolun sonu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazartesi günü yaptığı açıklama ile bölgede giderek büyüyen ateşe benzin dökecek bir öneride bulundu: 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze yönetiminin İsrail'e geri verilmesi.

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Katil Netanyahu’nun acımasız Gazze saldırısının perde arkasında ne var? İsrail ayakta: Onun için yolun sonu

SÜRESİZ İŞGAL MESAJI

Tel Aviv yönetimi Gazze'ye saldırı başlattıkları ilk günlerde 'işgal' niyetinde olmadıklarını öne sürse de Başbakan Netanyahu dilinin altındaki baklayı çıkardı ve ABC News'e verdiği demeçte "İsrail Gazze'nin güvenlik sorumluluğunu 'süresiz' olarak üstlenecek, çünkü bu olmadığında neler olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

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Katil Netanyahu’nun acımasız Gazze saldırısının perde arkasında ne var? İsrail ayakta: Onun için yolun sonu

ABD BİLE RAHATSIZ

Netanyahu'nun aklında 'tam olarak ne olduğu' belirsizliğini korusa da öneriye tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail'in en büyük müttefiki ABD bile Netanyahu'nun planından rahatsız.

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Katil Netanyahu’nun acımasız Gazze saldırısının perde arkasında ne var? İsrail ayakta: Onun için yolun sonu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu yeniden üstlenemez" derken, Beyaz Saray'dan da İsrail'in Gazze'yi işgal planına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby "İsrail güçlerinin Gazze'yi yeniden işgal etmesi doğru bir şey değil" dedi.

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Katil Netanyahu’nun acımasız Gazze saldırısının perde arkasında ne var? İsrail ayakta: Onun için yolun sonu

SAVAŞ KABİNESİNDEKİ HERKES AYNI FİKİRDE DEĞİL

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Netanyahu'nun 'süresiz işgali' İsrail kendini güvende olduğu hissedene kadar devam edecek. Ancak 7 Ekim sonrası kurulan savaş kabinesinde herkes başbakanla aynı fikirde değil.

Örneğin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu'nun teklifinin tam tersini öneriyor ve Gazze'deki çatışmalar tamamlandıktan sonra İsrail'in bölgedeki varlığına son vermesi gerektiğini söylüyor.