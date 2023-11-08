Katil Netanyahu'nun acımasız Gazze saldırısının perde arkasında ne var? İsrail ayakta: Onun için yolun sonu

Gazze'de Müslüman soykırımı için acımasızca saldırılarına devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu için yolun sonu görünüyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert Netanyahu'nun 'liderlik fiyaskosu' nedeni ile sinir krizleri geçirdiğini ve Gazze konusunda yanlış hesap yaptığını söylerken, Batı medyasında yer alan analizlerde işgal planının arkasında kişisel neden olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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