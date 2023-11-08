İkiyüzlü ABD sınır tanımıyor! Flaş iddia: Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım gerçekleştiren İsrail'e açık açık destek veren ABD'de işler iyice karıştı. Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına ABD'den veto gelirken Biden, 3 günlük bir teklifte bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.11.2023
11:32
Katliamcı İsrail, Gazze'de kadın, çocuk ayırmaksızın sivil katliamını tam 33 gündür sürdürüyor. İsrail'in vahşi saldırılarına ABD'den de açık açık destek geliyor. Savaş gemileri, nükleer denizaltı ve çok sayıda mühimmat gönderen ABD bu kez de ateşkes talep etmeye başladı. ABD'nin bu ikiyüzlü yaklaşımının son örneği de yapılan yeni açıklamalar oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları devam ediyor. ABD basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.
Biden'ın Netanyahu'ya ateşkesin Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olacağını söylediği ifade edilen haberde, İsrail ve Katar'ın Hamas'ın 10-15 rehineyi serbest bırakacağı ve 3 günlük arayı tüm rehinelerin kimliklerini doğrulamak için kullanacağı bir teklifi tartıştıkları aktarıldı.
Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Hamas'a güvenmediğini ve rehinelerle ilgili bir anlaşmaya hazır olduklarına inanmadığını söylediği belirtildi.
"TAKTİKSEL DURAKLAMA"
Biden ve Netanyahu Gazze'de "taktiksel duraklamayı" ele almıştı
Biden ile Netanyahu'nun dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı" denilmişti.