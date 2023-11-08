İkiyüzlü ABD sınır tanımıyor! Flaş iddia: Biden’dan Netanyahu’ya 3 günlük teklif

Katliamcı İsrail, Gazze'de kadın, çocuk ayırmaksızın sivil katliamını tam 33 gündür sürdürüyor. İsrail'in vahşi saldırılarına ABD'den de açık açık destek geliyor. Savaş gemileri, nükleer denizaltı ve çok sayıda mühimmat gönderen ABD bu kez de ateşkes talep etmeye başladı. ABD'nin bu ikiyüzlü yaklaşımının son örneği de yapılan yeni açıklamalar oldu.