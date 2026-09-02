Belçika'da Türk babaya polis kurşunu! 4 çocuğunun önünde öldürüldü

Belçika'da yaşayan 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun'un, çocuklarını götürdüğü parkta çıkan tartışmanın ardından polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Altun'un dayısı, yeğeninin vurulduktan sonra kelepçelendiğini ve ambulansın yaklaşık 40 dakika sonra geldiğini iddia ederek olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi.

İddiaya göre olay, geçtiğimiz pazar günü Belçika'nın Eupen kentinde meydana geldi. Yaklaşık 15 yıldır Belçika'da yaşayan ve bir kablo fabrikasında işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Halit Altun (42), çocukları Cebril (14), Yasin (13), Kamil (12) ve Şehmuz (11) ile parka gitti. Burada Altun'un çocukları ile Ukraynalı olduğu ileri sürülen bir grubun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Altun'un çocuklarını korumak amacıyla olaya müdahale ettiği, bölgeye gelen polis ekiplerinin ise Altun'a ateş ettiği belirtildi. Yaralanarak yere düşen Altun'un kelepçelendiği, yaklaşık 40 dakika sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği ifade edildi.

"ÇOCUKLARINI KORUMAK İÇİN..." Altun'un Mersin'de yaşayan dayısı Cihad Öğüşlü, olayın çocuklar arasında yaşanan küçük bir tartışmayla başladığını belirterek, "Yeğenim çocuklarını parka götürmek istedi. Parktayken bir grup Ukraynalıya denk geldi. Çocuklar arasında küçük bir tartışma vardı. Tartışmanın ardından birkaç kişi toplandılar. Hepsinin alkollü olduğunu düşünüyoruz. Yeğenime ve çocuklarına saldırmaya başladılar. Yeğenim de çocuklarını korumak için onlara tepki vermeye çalıştı ve olay büyüdü." dedi.

Polisin olay yerine gelmesinin ardından yeğenine ateş edildiğini öne süren Öğüşlü, "Gelen polis memurları hiçbir şey sormadan yeğenime ateş etmeye başladı. Yeğenim yere düştü. Yere düştüğü zaman tekrar ateş edildi. Ardından yeğenimi kelepçelediler. En az 40 dakika orada beklettiler, ambulans gelmedi. Daha sonra hastaneye götürdüler ancak yeğenim hayatını kaybetmişti." diye konuştu. Olayın ardından Altun'un evinde de arama yapıldığını ileri süren Öğüşlü, aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını savundu.

Yeğeninin 4 çocuğunun olay sırasında parkta bulunduğunu belirten Öğüşlü, "Benim yeğenim sadece çocuklarını korumak için öldürüldü. Devletimizin bu olayın peşini bırakmamasını istiyoruz. Belçika hükümetine de güveniyoruz ve olayın aydınlatılmasını bekliyoruz. 4 çocuğu var, babaları gözlerinin önünde öldürüldü. Çocukların psikolojik destek almasını istiyoruz. Hâlâ tehdit altında olduklarını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Altun'un uzun yıllardır Belçika'da çalıştığını anlatan Öğüşlü, "Yeğenim orada bir kablo fabrikasında işçiydi. Evine ve çocuklarına bağlı bir insandı. Sadece parka gidip çocuklarını oynatmak istedi ve canından oldu." şeklinde konuştu.

"POLİSLER TELEFONLARI ALDI"



Olay sırasında bazı Türk vatandaşlarının yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiğini söyleyen Öğüşlü, "Oradaki Türk vatandaşları olayı görüntüledi. Polisler görüntü çeken kişilere müdahale ederek telefonlarını aldı. Bazılarının telefonlarının kırıldığını, bazılarının ise götürüldüğünü öğrendik. Bir arkadaşımızın sakladığı bazı fotoğraflar bize ulaştı." dedi.