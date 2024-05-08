08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Katil İsrail'in Refah saldırısı sonrası ABD'den kritik hamle! ABD basını duyurdu: Bomba sevkiyatı durduruldu

Katil İsrail'in Refah saldırısı sonrası ABD'den kritik hamle! ABD basını duyurdu: Bomba sevkiyatı durduruldu

Katil İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren abluka altına aldığı Gazze'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. Terör ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal ettiğini duyurmuştu. Soykırımcı İsrail'in Refah hamlesi sonrası ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. İşte bölgedeki son durum…

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:45
  • 1
  • 13
Katil İsrail’in Refah saldırısı sonrası ABD’den kritik hamle! ABD basını duyurdu: Bomba sevkiyatı durduruldu

İsrail'in Gazze katliamında açtığı yeni cephede de saldırılar sürüyor. İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Filistin halkının son sığınağı olan Refah'a harekat kararı alan İsrail ordusu, 24 saati aşkın süredir sınır bölgesini işgal etmiş durumda.

  • 2
  • 13
Katil İsrail’in Refah saldırısı sonrası ABD’den kritik hamle! ABD basını duyurdu: Bomba sevkiyatı durduruldu

Gece boyu süren saldırılarda İsrail ordusunun topçu atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki belediye binasında yangın çıktı. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Refah kentinin farklı bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

  • 3
  • 13
Katil İsrail’in Refah saldırısı sonrası ABD’den kritik hamle! ABD basını duyurdu: Bomba sevkiyatı durduruldu

İsrail güçleri, Refah'taki belediye binasını aralıksız şekilde topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırı nedeniyle belediye binasında yangın çıktı. Bina ve çevresindeki yapılarda ciddi hasar meydana geldi.

  • 4
  • 13
Katil İsrail’in Refah saldırısı sonrası ABD’den kritik hamle! ABD basını duyurdu: Bomba sevkiyatı durduruldu

İsrail güçleri Refah kentinin güneyinde Filistinli "Kışta" ailesine ait evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki Abdulal ailesinin evini de vurdu. Refah'ın orta kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

  • 5
  • 13
Katil İsrail’in Refah saldırısı sonrası ABD’den kritik hamle! ABD basını duyurdu: Bomba sevkiyatı durduruldu

Öte yandan Gazze kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynakları, İsrail güçlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) kentin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.