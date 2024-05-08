Katil İsrail’in Refah saldırısı sonrası ABD’den kritik hamle! ABD basını duyurdu: Bomba sevkiyatı durduruldu

İsrail güçleri Refah kentinin güneyinde Filistinli "Kışta" ailesine ait evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki Abdulal ailesinin evini de vurdu. Refah'ın orta kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.