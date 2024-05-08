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Katil İsrail'in Refah saldırısı sonrası ABD'den kritik hamle! ABD basını duyurdu: Bomba sevkiyatı durduruldu
Katil İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren abluka altına aldığı Gazze'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. Terör ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal ettiğini duyurmuştu. Soykırımcı İsrail'in Refah hamlesi sonrası ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. İşte bölgedeki son durum…
ahaber.com.trAA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:45Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:45