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Haberler Galeri Katil İsrail'in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...

Katil İsrail'in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...

İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam gerçekleştirirken savaş hukukunu hiçe sayıyor. Saldırılarının 20. gününde 7 binden fazla sivili öldüren İsrail kimyasal silah kullanmaktan da çekinmiyor. Beyaz fosfor bombası kullandığı ifşa olan İsrail'in yeni planını ise İngiliz medyası duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.10.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 16:01
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Katil İsrail’in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...

Gazze'de büyük bir soykırıma girişen İsrail, saldırılarının 20. gününe girdi. Gazze'ye yönelik hava saldırılarında kadın, çocuk demeden büyük bir kıyıma imza atan İsrail'in kara harekatına başlaması da an meselesi olarak görülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Katil İsrail’in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...

İSRAİL'İN GİZLİ SİLAHI

Gazze Şeridi sınırında tanklarını konuşlandıran İsrail, saldırılarının ilk günlerinde siviller üzerinde savaş suçu olarak kabul edilen beyaz fosfor kullanmıştı. Dünyadan yağan tepkiler rağmen insanlık dışı saldırılarından geri durmayan İsrail'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni kimyasal silahı İngiliz medyası duyurdu.

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Katil İsrail’in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...

TÜNELLERE "SÜNGER BOMBASI"YLA SALDIRACAKLAR

İsrail ordusunun planlanan kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gazze'deki yer altı tünelleri için yen bir silah geliştirdiği açıklandı. İsrail ordusundaki özel birliklerin, Gazze Şeridi'ne kara harekatına hazırlık için birkaç günden beri tünellere baskın yapma eğitimi aldıkları bilgisi paylaşılmıştı.

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Katil İsrail’in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...

İsrail basınında yer alan haberlerde "İsrail askerleri, tünellerde Hamas unsurlarının olduğu yerleri bulmak için gelişmiş teknolojik araçlarıyla eğitim alıyor. Eğitim aynı zamanda, Gazze'deki tünellerin yerlerini bulup yıkmayı kapsıyor." ifadelerin kullanılmıştı.

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Katil İsrail’in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...

Hamas'ın inşa ettiği ve labirenti andıran karmaşık sistemi nedeniyle "Gazze metrosu" olarak adlandırılan yer altı tünel sistemlerine ilişkin İsrail'in üzerinde çalıştığı yeni bir kimyasal silah olduğu duyuruldu.