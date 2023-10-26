Katil İsrail’in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...

TÜNELLERE "SÜNGER BOMBASI"YLA SALDIRACAKLAR

İsrail ordusunun planlanan kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gazze'deki yer altı tünelleri için yen bir silah geliştirdiği açıklandı. İsrail ordusundaki özel birliklerin, Gazze Şeridi'ne kara harekatına hazırlık için birkaç günden beri tünellere baskın yapma eğitimi aldıkları bilgisi paylaşılmıştı.