HaberlerGaleriKatil İsrail'in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...
Katil İsrail'in planını İngilizler duyurdu! Katliamı yeni kimyasal silahıyla yapacaklar | Saniyeler içinde kör ediyor...
İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam gerçekleştirirken savaş hukukunu hiçe sayıyor. Saldırılarının 20. gününde 7 binden fazla sivili öldüren İsrail kimyasal silah kullanmaktan da çekinmiyor. Beyaz fosfor bombası kullandığı ifşa olan İsrail'in yeni planını ise İngiliz medyası duyurdu.
Giriş Tarihi: 26.10.2023 16:01Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 16:01