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Haberler Galeri Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor! Kasap Şaron'dan soykırımcı Netanyahu'ya

Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor! Kasap Şaron'dan soykırımcı Netanyahu'ya

7 Ekim'de başlayan İsrail - Hamas savaşında katil İsrail, Gazze'deki sivillere bomba yağdırıyor. Hastane, okul, cami, kilise bombalayarak çocuk kadın ayırt etmeden can alan İsrail'in geçmişi de katliamlarla dolu. 16 Eylül 1982'de Beyrut'ta Filistinli mültecilerin kaldığı Sabra ve Şatilla kampları, dönemin İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron'un bizzat yönettiği operasyonla basıldı. Kasap Şaron, o katliamdan sonra başbakanlığa kadar yükseldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.10.2023 08:04
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Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor! Kasap Şaron’dan soykırımcı Netanyahu’ya

75 yıldır Filistinlilerin topraklarını sistematik olarak işgal eden İsrail bu süreçte adeta katliamın kitabını yazdı. Bunlardan en acımasızı 16 Eylül 1982'de gerçekleşti.

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Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor! Kasap Şaron’dan soykırımcı Netanyahu’ya

Lübnan Beyrut'ta Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra ve Şatilla mülteci kamplarını basan İsrail destekli milisler, çoğu kadın ve çocuk 3 bin sivili katletti.

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Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor! Kasap Şaron’dan soykırımcı Netanyahu’ya

YARGIYI ENGELLEDİLER

İsrail'in o dönem savunma bakanı olan eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un yönettiği saldırı 3 gün sürdü ve 3 bin savunmasız Filistinli mülteci katledildi.

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Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor! Kasap Şaron’dan soykırımcı Netanyahu’ya

Şubat 1983'te İsrail'in katliamı araştırmak üzere kurmak zorunda kaldığı komisyon, Şaron'u katliamın sorumluları arasında gösterdi.

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Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor! Kasap Şaron’dan soykırımcı Netanyahu’ya

18 Haziran 2001'de o katliamdan sağ kurtulan 23 kişi, Şaron'un insanlığa karşı suçtan yargılanması için Belçika'da dava açtı.