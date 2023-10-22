Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor! Kasap Şaron'dan soykırımcı Netanyahu'ya

7 Ekim'de başlayan İsrail - Hamas savaşında katil İsrail, Gazze'deki sivillere bomba yağdırıyor. Hastane, okul, cami, kilise bombalayarak çocuk kadın ayırt etmeden can alan İsrail'in geçmişi de katliamlarla dolu. 16 Eylül 1982'de Beyrut'ta Filistinli mültecilerin kaldığı Sabra ve Şatilla kampları, dönemin İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron'un bizzat yönettiği operasyonla basıldı. Kasap Şaron, o katliamdan sonra başbakanlığa kadar yükseldi.

Sabah Giriş Tarihi: 22.10.2023 08:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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