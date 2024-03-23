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Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı! Harry ve Meghan'dan paylaşım geldi! Dava açıldı...

Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından uzun bir süre kamuoyundan uzak kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nihayet ortaya çıktı. Galler Prensesi, son zamanlarda devam eden spekülasyonlara net bir yanıt vermek için yayınladığı video ile dikkatleri üzerine çekti. Üzücü bir haberle sevenlerini şaşırtan prenses, kanser olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından, bazı komplo teorileri ortaya atanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kate Middleton'a destek mesajları ise gecikmedi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 15:29
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Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı! Harry ve Meghan’dan paylaşım geldi! Dava açıldı...

Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrasında, yokluğuna dair birçok spekülasyon çıkan Galler Prensesi, yokluğuna dair medyada çıkan iddialara net bir yanıt verdi.

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Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı! Harry ve Meghan’dan paylaşım geldi! Dava açıldı...

Prensesin bu beklenmedik açıklaması, kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı. Kanser teşhisi alan Middleton, tedavi sürecine ilişkin detayları da paylaştı.

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Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı! Harry ve Meghan’dan paylaşım geldi! Dava açıldı...

Middleton ameliyat sonrasında kanser teşhisinin konmasıyla ilgili, "O sırada kanser olmadığım düşünülüyordu. Ameliyat başarılı geçti. Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanserin mevcut olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım" ifadelerini kullandı.

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Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı! Harry ve Meghan’dan paylaşım geldi! Dava açıldı...

TARİH ÇOCUKLAR ETKİLENMESİN DİYE SEÇİLMİŞ

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, bunun 'tüm aile için inanılmaz derecede zor bir kaç ay' olduğunu belirtirken, Kate'in bu dönemde önceliğinin çocukları olduğunu ifade etti. William ve Kate'in bu durumu çocuklarına kendileri için uygun bir zamanda anlatmak ve onların da haberi kamuya açıklanmadan önce anlayıp işlemelerine olanak sağlamak istedikleri anlaşıldı.

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Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı! Harry ve Meghan’dan paylaşım geldi! Dava açıldı...

Kate'in yayımladığı videonun çarşamba günü çekildiği ancak çocukların haberlerden etkilenmemesi için İngiltere saati ile dün saat 5'i bekledikleri öğrenildi. İngiltere'de 23 Mart tarihi itibari ile okullar 3 haftalık bir tatile girdi. Çiftin haberi dün akşam duyurmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu.