23 Mart 2024, Cumartesi
Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı! Harry ve Meghan'dan paylaşım geldi! Dava açıldı...
Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından uzun bir süre kamuoyundan uzak kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nihayet ortaya çıktı. Galler Prensesi, son zamanlarda devam eden spekülasyonlara net bir yanıt vermek için yayınladığı video ile dikkatleri üzerine çekti. Üzücü bir haberle sevenlerini şaşırtan prenses, kanser olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından, bazı komplo teorileri ortaya atanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kate Middleton'a destek mesajları ise gecikmedi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 15:29
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