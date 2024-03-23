Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı! Harry ve Meghan’dan paylaşım geldi! Dava açıldı...

TARİH ÇOCUKLAR ETKİLENMESİN DİYE SEÇİLMİŞ

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, bunun 'tüm aile için inanılmaz derecede zor bir kaç ay' olduğunu belirtirken, Kate'in bu dönemde önceliğinin çocukları olduğunu ifade etti. William ve Kate'in bu durumu çocuklarına kendileri için uygun bir zamanda anlatmak ve onların da haberi kamuya açıklanmadan önce anlayıp işlemelerine olanak sağlamak istedikleri anlaşıldı.