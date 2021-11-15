Kate Middleton Kraliçe Elizabeth’in yerinde! Baygınlık geçirdi herkes seyretti! Balkon sıralaması neyin habercisi?

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olarak bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in eşinin ölümünden sonra bozulan sağlığı henüz eski haline dönmüş değil. Önümüzdeki yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak olan Kraliçe, son dönemde geçmişte pek az yaptığı bir şeyi yapmak zorunda aldı ve bazı programlarını iptal etti. Buna; çok önemsediği Anüm Günü (Remembrance Day) etkinliklerine katılamamak da dahil.