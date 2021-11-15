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Haberler Galeri Kate Middleton Kraliçe Elizabeth'in yerinde! Baygınlık geçirdi herkes seyretti! Balkon sıralaması neyin habercisi?

Kate Middleton Kraliçe Elizabeth'in yerinde! Baygınlık geçirdi herkes seyretti! Balkon sıralaması neyin habercisi?

Prens Harry ile Meghan Markle'ın görevlerini bırakıp ABD'ye taşınması sonrasında Prens Andrew hakkında açılan cinsel taciz davası derken Prens Philip'in vefatı ile Kraliyet Ailesi son 2 yıldır rahat yüzü görmedi. Şimdi de buna 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumu eklendi. İngiltere'de I. Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Anma Töreni'ne Kraliçe II. Elizabeth yıllar sonra ilk kez sağlık sorunu nedeniyle katılamadı. Anma törenine kadın askerlerden birisinin bayıldığı anlar damga vurdu.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:52
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Kate Middleton Kraliçe Elizabeth’in yerinde! Baygınlık geçirdi herkes seyretti! Balkon sıralaması neyin habercisi?

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olarak bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in eşinin ölümünden sonra bozulan sağlığı henüz eski haline dönmüş değil. Önümüzdeki yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak olan Kraliçe, son dönemde geçmişte pek az yaptığı bir şeyi yapmak zorunda aldı ve bazı programlarını iptal etti. Buna; çok önemsediği Anüm Günü (Remembrance Day) etkinliklerine katılamamak da dahil.

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Kate Middleton Kraliçe Elizabeth’in yerinde! Baygınlık geçirdi herkes seyretti! Balkon sıralaması neyin habercisi?

SON ANDA AÇIKLANDI
Doktorları tarafından baston kullanılması önerilen, ardından yıllardır sürdürdüğü her gece bir kadeh alkol alma alışkanlığını bırakan Kraliçe 2. Elizabeth, bu süreçte birkaç programını da iptal etti. Fakat çok önemli bir gerekçe olmadığında katılmaktan asla vazgeçmediği bir etkinliğe katılamayacağının son anda açıklanması çeşitli söylentiler ortaya atılmasına neden oldu.

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Kate Middleton Kraliçe Elizabeth’in yerinde! Baygınlık geçirdi herkes seyretti! Balkon sıralaması neyin habercisi?

DOKTORLARI, DİNLENMESİNİ ÖNERDİ
Kraliçe 2. Elizabeth, zorunlu durumlar nedeniyle sadece 6 kez atladığı Remembrance Day (Anma Günü) etkinliklerine bu yıl katılamadı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin belini incittiği ve doktorları dinlenmesini önerdiği için törene katılamayacağı belirtildi. Kısacası Kraliçe, geçmişte beş kez yurt dışı gezisinde bulunduğu, birinde de hamile olduğu için katılamadığı Birinci Dünya Savaşı'da orduya hizmet edenler için düzenlenen anma gününe bu kez doktorların önerisiyle katılamadı.

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Kate Middleton Kraliçe Elizabeth’in yerinde! Baygınlık geçirdi herkes seyretti! Balkon sıralaması neyin habercisi?

YURT DIŞINDA BULUNDUĞUNDA VE HAMİLE OLDUĞU İÇİN KATILAMAMIŞTI
Kraliçe, tahttaki yılları boyunca yalnızca 6 kez töreni kaçırmıştı. 2. Elizabeth, 1961'de Gana, 1968'de Brezilya, 1983'te Kenya ve 1999'da Güney Afrika'ya yaptığı ziyaretler nedeniyle, 1959 ve 1963 yıllarında ise hamile olduğu için törene katılamamıştı.

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Kate Middleton Kraliçe Elizabeth’in yerinde! Baygınlık geçirdi herkes seyretti! Balkon sıralaması neyin habercisi?

BALKONDAKİ SIRALAMA SÖYLENTİLERE NEDEN OLDU
Whitehall'daki anmanın en dikkat çeken yanlarından biri de kraliyet ailesi üyelerinin balkondan izlediği tören olageldi yıllardır. Bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth olmadığı için onu ailesinin diğer üyeleri temsil etti. Hiyerarşik olarak gerçekleşen "balkon sıralaması" ise bazı söylentileri gündeme getirdi.