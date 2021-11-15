İki yılda 18 kişiyi öldürdü! Kurbanlarını böyle seçmiş...

ABD kamuoyu bugün başlayacak bir duruşmaya kilitlenmiş durumda. Sadece iki yıl içinde 17'si kadın 18 kişiyi katleden seri katil Billy Chemirmir'in yargılanmasına başlanıyor. Cani katilin kurbanlarını seçme sebebi ve cinayetleri nasıl işlediğinin detayları ise kan donduracak cinsten.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 15:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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