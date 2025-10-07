Kassam Tugayları’ndan dünyaya mesaj: Hamas’tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

Kassam Tugayları'ndan Tüm Dünyaya Mesaj
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 yılında İsrail2e karşı gerçekleştirdikleri Aksa Tufanı Operasyonu'nun 2. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.
Mesajda İsrail askerilerinin yerde süründüğü görüntüsünün yanı sıra İbrahim Suresi'nin 5. ayetinin "Onlara Allah'ın günlerini hatırlat" kısmına yer verildi.
Ayetin tamamı ve Türkçe karşılığı şöyle:
"وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيَاتِنَٓا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ"
"Andolsun ki Musa'yı da: Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın (geçmiş kavimlerin başına getirdiği felâket) günlerini hatırlat, diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır."