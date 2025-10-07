07 Ekim 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Kassam Tugayları'ndan dünyaya mesaj: Hamas'tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

Kassam Tugayları'ndan dünyaya mesaj: Hamas'tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonunu, İsrail işgaline karşı 'tarihi bir yanıt' olarak nitelendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 17:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 17:34
Kassam Tugayları’ndan dünyaya mesaj: Hamas’tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonunu, İsrail işgaline karşı "tarihi bir yanıt" olarak nitelendirdi.

Filistinli grup, Mısır'da devam eden esir takası ve ateşkes müzakerelerinde ABD'nin planı üzerinde anlaşmaya varmak için tüm engelleri aşmaya çalıştığını duyurdu.

Hamas yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve uluslararası toplumun sessizliğine rağmen direnişin Kudüs, Mescid-i Aksa ve tüm Filistin'in özgürlüğüne odaklı kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Kassam Tugayları’ndan dünyaya mesaj: Hamas’tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

Aksa Tufanı: İlk Adım ve Büyük Bedeller

Hamas açıklamasında, operasyon sırasında 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 İsraillinin rehin alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, İsrail'in bu operasyonun ardından Gazze Şeridi'nde yoğun bombardıman ve soykırım niteliğinde saldırılar başlattığı, işgalin hem Batı Şeria hem de Gazze genelinde genişlediği ifade edildi.

Hamas, saldırıların uluslararası toplumun sessizliği ve bölgedeki Arap ülkelerinin ihanetleri eşliğinde gerçekleştiğini vurguladı ve ekledi:

"İki yıldır acı, zulüm ve büyük ıstıraplar sürüyor. Buna rağmen direnişin gözü Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve tüm Filistin'in özgürlüğünde."

Kassam Tugayları’ndan dünyaya mesaj: Hamas’tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

Şehit Liderler Anıldı

Açıklamada, özgürlük yolunda can veren cesur direniş liderleri de anıldı:

  • Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

  • Halefi Yahya Sinvar

  • Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed ed-Dayf

  • Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri

Hamas, Aksa Tufanı'nı "Filistin özgürlüğü yolunda atılan ilk adım" olarak nitelendirdi ve savaşın hem siyasi hem askeri etkilerinin devam ettiğini belirtti.

Kassam Tugayları’ndan dünyaya mesaj: Hamas’tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

ABD'nin Planı Üzerinde Çalışmalar Sürüyor

Hamas yetkilisi Fevzi Barhum, Mısır'daki görüşmelerle ilgili açıklamasında, Gazze'deki savaşın sona ermesi için ABD'nin hazırladığı plan üzerinde anlaşmaya varmanın önündeki tüm engelleri aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Barhum, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun süreci engelleme girişimlerine dikkat çekerek, "Netanyahu önceki tüm müzakere turlarını kasıtlı olarak başarısızlığa sürükledi" dedi.

Kassam Tugayları’ndan dünyaya mesaj: Hamas’tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

Hedefler: Ateşkes, Çekilme ve Yeniden İmar

Hamas heyetinin öncelikleri arasında şunlar bulunuyor:

  • Kapsamlı ve kalıcı ateşkes sağlanması

  • İsrail'in Gazze'deki tüm bölgelerden çekilmesi

  • İnsani yardım malzemelerinin sınırsız girişinin sağlanması

Kassam Tugayları’ndan dünyaya mesaj: Hamas’tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

  • Yerinden edilenlerin evlerine dönmesinin garanti altına alınması

  • Ulusal Filistinli teknokrat heyeti gözetiminde kapsamlı yeniden imar sürecinin başlatılması

  • Adil bir esir takası anlaşmasının yapılması

Barhum, Hamas'ın bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için görüşmelerde kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

Kassam Tugayları’ndan dünyaya mesaj: Hamas’tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

Kassam Tugayları'ndan Tüm Dünyaya Mesaj

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 yılında İsrail2e karşı gerçekleştirdikleri Aksa Tufanı Operasyonu'nun 2. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Mesajda İsrail askerilerinin yerde süründüğü görüntüsünün yanı sıra İbrahim Suresi'nin 5. ayetinin "Onlara Allah'ın günlerini hatırlat" kısmına yer verildi.

Ayetin tamamı ve Türkçe karşılığı şöyle:

"وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيَاتِنَٓا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ"

"Andolsun ki Musa'yı da: Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın (geçmiş kavimlerin başına getirdiği felâket) günlerini hatırlat, diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır."