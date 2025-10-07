Kassam Tugayları’ndan dünyaya mesaj: Hamas’tan dikkat çeken açıklama! İsrail işgaline tarihi yanıt

Aksa Tufanı: İlk Adım ve Büyük Bedeller

Hamas açıklamasında, operasyon sırasında 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 İsraillinin rehin alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, İsrail'in bu operasyonun ardından Gazze Şeridi'nde yoğun bombardıman ve soykırım niteliğinde saldırılar başlattığı, işgalin hem Batı Şeria hem de Gazze genelinde genişlediği ifade edildi.

Hamas, saldırıların uluslararası toplumun sessizliği ve bölgedeki Arap ülkelerinin ihanetleri eşliğinde gerçekleştiğini vurguladı ve ekledi:

"İki yıldır acı, zulüm ve büyük ıstıraplar sürüyor. Buna rağmen direnişin gözü Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve tüm Filistin'in özgürlüğünde."