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Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var! İşte ellerindeki esir kadının tedavi görüntüleri

SON DAKİKA | Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söyledi. Ubeyde yaptığı açıklamada "(İsrail'e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var. Onlar bizim misafirimiz, onları korumaya çalışıyoruz ve uygun zamanda serbest bırakacağız" mesajını verdi. Diğer yandan Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı. İşte İsrailli kadının çağrısı...

Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:53
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Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var! İşte ellerindeki esir kadının tedavi görüntüleri

Ebu Ubeyde, Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan videosunda, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ile çatışmalarda esir alınan kişi sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu belirten Ebu Ubeyde, bunların 200'ünün Kassam Tugaylarının elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu aktardı.

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Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var! İşte ellerindeki esir kadının tedavi görüntüleri

Sözcü Ebu Ubeyde, "(İsrail'e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var. Onlar bizim misafirimiz, onları korumaya çalışıyoruz ve uygun zamanda serbest bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var! İşte ellerindeki esir kadının tedavi görüntüleri

Ebu Ubeyde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesine ilişkin "esir aldıkları kişiler dosyasıyla yakınları hapishanede olan Filistinli ailelerin yüzünü güldürmeye kararlı olduklarını" söyledi.

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Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var! İşte ellerindeki esir kadının tedavi görüntüleri

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda esirlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Ubeyde, saldırılarda hayatını kaybeden en son esirin Tel Avivli sanatçı Guy Olives (26) olduğunu belirtti.

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Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var! İşte ellerindeki esir kadının tedavi görüntüleri

Ebu Ubeyde, ayrıca İsrail'in kara harekatına başlama yönündeki tehdidinin de kendilerini korkutmadığını sözlerine ekledi.

ELLERİNDEKİ ESİR KADININ TEDAVİ GÖRÜNTÜLERİNİ SERVİS ETTİLER

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı.