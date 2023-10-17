Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var! İşte ellerindeki esir kadının tedavi görüntüleri

SON DAKİKA | Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söyledi. Ubeyde yaptığı açıklamada "(İsrail'e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var. Onlar bizim misafirimiz, onları korumaya çalışıyoruz ve uygun zamanda serbest bırakacağız" mesajını verdi. Diğer yandan Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı. İşte İsrailli kadının çağrısı...