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ABD’de korkunç olay! Otopark dehşeti: Ölü ve yaralılar var
Korkunç olay ABD'de meydana geldi. New York'un Manhattan bölgesinde bulunan otoparkın çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Çökme anına şahit olan görgü tanıkları olayı depreme benzeterek "Çok büyük bir gürültü duyduk ve ardından hepimizi tahliye ettiler" ifadelerini kullandılar. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 09:29Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 09:35