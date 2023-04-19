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ABD’de korkunç olay! Otopark dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay ABD'de meydana geldi. New York'un Manhattan bölgesinde bulunan otoparkın çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Çökme anına şahit olan görgü tanıkları olayı depreme benzeterek "Çok büyük bir gürültü duyduk ve ardından hepimizi tahliye ettiler" ifadelerini kullandılar. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.04.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 09:35
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ABD’de korkunç olay! Otopark dehşeti: Ölü ve yaralılar var

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan ilk açıklamada, 57 Ann caddesinde yer alan çok katlı otoparkın sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktüğü duyuruldu.

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ABD’de korkunç olay! Otopark dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yerel saatle 16:00'da meydana gelen çökme sonrası içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığı öğrenilirken çevredeki binalar boşaltıldı, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi.

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ABD’de korkunç olay! Otopark dehşeti: Ölü ve yaralılar var

GÖRGÜ TANIKLARI DEPREME BENZETTİ: 'BİR ANDA ÇÖKTÜ'

Çökme anına şahit olan görgü tanıkları olayı depreme benzeterek "Çok büyük bir gürültü duyduk ve ardından hepimizi tahliye ettiler" ifadelerini kullandılar.

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ABD’de korkunç olay! Otopark dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yan binada çalışan ancak adını vermek istemeyen 22 yaşındaki bir kişi de binanın bir anda çöktüğünü söyledi.

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ABD’de korkunç olay! Otopark dehşeti: Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALANAN 5 KİŞİDEN 4'Ü HASTANEYE KALDIRILDI

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerine gelen Belediye Başkanı Eric Adams, otoparktaki bir kişinin çökme anında hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını duyurdu.