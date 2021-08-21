Karadağ’da "en tembel vatandaş" aranıyor! Ödül verilecek

Karadağ'da on senedir yapılan 'en tembel vatandaş' yarışması başladı. Bu sene 8 kişinin katıldığı yarışmada en uzun süre ayağa kalkmadan duran kişi 300 Euro'luk ödül alacak. Rekorun 52 saat olduğunu ifade eden yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, "Önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi" diye konuştu.