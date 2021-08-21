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Karadağ’da "en tembel vatandaş" aranıyor! Ödül verilecek

Karadağ'da on senedir yapılan 'en tembel vatandaş' yarışması başladı. Bu sene 8 kişinin katıldığı yarışmada en uzun süre ayağa kalkmadan duran kişi 300 Euro'luk ödül alacak. Rekorun 52 saat olduğunu ifade eden yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, "Önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 16:47
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Karadağ’da en tembel vatandaş aranıyor! Ödül verilecek

TEMBELLİK YARIŞMASI BAŞLADI

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti etrafında bulunan Brezna etno-köyünde geleneksel bir şekilde yapılan "tembellik yarışması" başladı.

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Karadağ’da en tembel vatandaş aranıyor! Ödül verilecek

300 BİN EUROLUK ÖDÜL

Bu yıl sekiz katılımcı ile onuncusu düzenlenen yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı, 300 Euro değerindeki ödülün sahibi olacak.

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Karadağ’da en tembel vatandaş aranıyor! Ödül verilecek

AYAĞA KALKMAK YASAK

Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

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Karadağ’da en tembel vatandaş aranıyor! Ödül verilecek

Brezna etno-köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic yaptığı açıklamada, Karadağlıların tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

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Karadağ’da en tembel vatandaş aranıyor! Ödül verilecek

''ARKADAŞ EDİNMEK İÇİN KATILIYORLAR''

Karadağlılar arasında hem çok çalışkan hem çok tembel insanların olduğunu söyleyen Blagojevic, "Ortası yok gibi, yarışmayı düzenleme fikri de buradan geliyor. İnsanlar para ödülünden ziyade arkadaş edinmek için katılıyorlar." dedi.