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Kabil'de son durum | Korkunç mesaj! Kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar

Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapıları önünde oluşturulan barikatların ardında günlerdir içeri girmeyi bekliyor. Öte yandan Taliban kontrolündeki Kabil'de güzellik salonlarının tahrip edildiği görüntülendi. Güzellik salonundaki kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar. İşte Kabil'de son durum...

Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 13:58
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Kabil’de son durum | Korkunç mesaj! Kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, 5 gündür ülkeden çıkmak için havaalanına alınmayı bekliyor.

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Kabil’de son durum | Korkunç mesaj! Kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar

Pasaportu ve uçuş izni olanların tek tek seçildiği giriş kapılarından havalimanına girerek "umut yolculuğuna" çıkmayı hedefleyen Afganlar, dikenli teller ve betonlarla oluşturulan barikatların ardında bekletiliyor.

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Kabil’de son durum | Korkunç mesaj! Kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar

Havalimanı ve çevresinin güvenliğinden sorumlu yabancı askerlerin kontrolündeki kapılarda zorlu şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor.

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Kabil’de son durum | Korkunç mesaj! Kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar

Tahliye için günlerdir kapıda bekleyen bir Afganistanlı, yiyecek ve su sıkıntısı çektiklerini anlattı. Havalimanına girmek ve tahliye olmak için beklediklerini anlatan Afgan, hangi ülkeye gideceğinin fark etmeyeceğini, Kabil'den mutlaka ayrılmak istediğini belirtti.

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Kabil’de son durum | Korkunç mesaj! Kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar

CAMLARDAKİ FOTOĞRAFLAR TAHRİP EDİLDİ
Kabil'de birkaç gün öncesine kıyasla artık çok daha az kadın sokağa çıkıyor. Dış dünyaya çıkabilenler ise genellikle yüzlerini peçe ile kapatıyor.