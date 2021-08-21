21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Kabil'de son durum | Korkunç mesaj! Kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar
Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapıları önünde oluşturulan barikatların ardında günlerdir içeri girmeyi bekliyor. Öte yandan Taliban kontrolündeki Kabil'de güzellik salonlarının tahrip edildiği görüntülendi. Güzellik salonundaki kadın fotoğraflarının yüzlerini kararttılar. İşte Kabil'de son durum...
Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 13:58
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