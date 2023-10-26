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İsrail'in hedef gösterdiği Hadid kardeşler diken üstünde: Ölüm tehdidi yağıyor! Devreye FBI girdi
Soykırımcı İsrail, katliama devam ediyor. Sivilleri hedef alan kalleş saldırılar aralıksız sürerken Gazze'ye her saniye bir bomba düşüyor. İsrail katliamlarına sesini yükselten herkese karşı dört bir koldan karalama kampanyası yürütürken aktif kullandığı sosyal medyayı da bir silah haline getirdi. Uzun yıllardır Filistin'e verdikleri destekle bilinen Bella Hadid ve Gigi Hadid, İsrail'in hedefi oldu.
Giriş Tarihi: 26.10.2023 06:25Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 06:25