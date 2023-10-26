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İsrail'in hedef gösterdiği Hadid kardeşler diken üstünde: Ölüm tehdidi yağıyor! Devreye FBI girdi

Soykırımcı İsrail, katliama devam ediyor. Sivilleri hedef alan kalleş saldırılar aralıksız sürerken Gazze'ye her saniye bir bomba düşüyor. İsrail katliamlarına sesini yükselten herkese karşı dört bir koldan karalama kampanyası yürütürken aktif kullandığı sosyal medyayı da bir silah haline getirdi. Uzun yıllardır Filistin'e verdikleri destekle bilinen Bella Hadid ve Gigi Hadid, İsrail'in hedefi oldu.

Giriş Tarihi: 26.10.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 06:25
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İsrail’in hedef gösterdiği Hadid kardeşler diken üstünde: Ölüm tehdidi yağıyor! Devreye FBI girdi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımda bulunan İsrail, ara vermeksizin devam ettiği saldırılarında 7 bine yakın Filistinliyi katletti. Büyük bir insanlık kıyımına imza atan, ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail, katliama karşı sesini yükseltenlere karşı karalama operasyonlarına da imza atıyor.

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İsrail’in hedef gösterdiği Hadid kardeşler diken üstünde: Ölüm tehdidi yağıyor! Devreye FBI girdi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımda bulunan İsrail, ara vermeksizin devam ettiği saldırılarında 7 bine yakın Filistinliyi katletti. Büyük bir insanlık kıyımına imza atan, ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail, katliama karşı sesini yükseltenlere karşı karalama operasyonlarına da imza atıyor.

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İsrail’in hedef gösterdiği Hadid kardeşler diken üstünde: Ölüm tehdidi yağıyor! Devreye FBI girdi

Uzun yıllardır Filistin halkına özgürlük çağrılarına ara vermeyen, Filistin asıllı dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, İsrail'in katliamlarıyla ilgili ilk günden bu yana sesini yükselten isimlerden. Filistin asıllı ünlü süper model Bella Hadid, İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarda sesini ilk yükselten isimlerdendi. Ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" ifadelerini kullanmıştı.

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İsrail’in hedef gösterdiği Hadid kardeşler diken üstünde: Ölüm tehdidi yağıyor! Devreye FBI girdi

28 yaşındaki Gigi Hadid ise geçtiğimiz günlerde İsrail ile ilgili açıklama yaparak "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" açıklamasında bulunmuştu.

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İsrail’in hedef gösterdiği Hadid kardeşler diken üstünde: Ölüm tehdidi yağıyor! Devreye FBI girdi

Gigi Hadid, Hamas'ın operasyonunun ardından Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini söylemişti. Buna ek olarak "Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata derin bir empatim var" diyerek Filistinlileri desteklediğini de belirten Gigi, İsrail'in resmi Instagram hesabından hedef gösterildi.