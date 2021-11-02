Kaliforniya’da bir garip olay! Tezgahında görünce neye uğradığını şaşırdı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen bir olay, sosyal medyada oldukça ses getirdi. Eyaletin Sierra kasabasında ikamet eden bir adam, bir fast-food markasından evine kızarmış tavuk siparişi verdi. Siparişi yemek üzere mutfağa girdiğinde ise şaşkına çeviren bir manzarayla karşı karşıya kaldı.