02 Kasım 2021, Salı
Kaliforniya’da bir garip olay! Tezgahında görünce neye uğradığını şaşırdı!
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen bir olay, sosyal medyada oldukça ses getirdi. Eyaletin Sierra kasabasında ikamet eden bir adam, bir fast-food markasından evine kızarmış tavuk siparişi verdi. Siparişi yemek üzere mutfağa girdiğinde ise şaşkına çeviren bir manzarayla karşı karşıya kaldı.
Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 17:02
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