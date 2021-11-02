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Kaliforniya’da bir garip olay! Tezgahında görünce neye uğradığını şaşırdı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen bir olay, sosyal medyada oldukça ses getirdi. Eyaletin Sierra kasabasında ikamet eden bir adam, bir fast-food markasından evine kızarmış tavuk siparişi verdi. Siparişi yemek üzere mutfağa girdiğinde ise şaşkına çeviren bir manzarayla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 17:02
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Kaliforniya’da bir garip olay! Tezgahında görünce neye uğradığını şaşırdı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir adam tuhaf bir olay yaşadı.

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Kaliforniya’da bir garip olay! Tezgahında görünce neye uğradığını şaşırdı!

Adam fast-food zincirinden sipariş verdiği kızarmış tavuğu tezgahında yiyen bir ayı buldu.

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Kaliforniya’da bir garip olay! Tezgahında görünce neye uğradığını şaşırdı!

ABC7 haber sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Sierra kasabasından bir adam evine geldiğinde sipariş verdiği bir kova tavuğu yiyen ayıyı gördü.

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Kaliforniya’da bir garip olay! Tezgahında görünce neye uğradığını şaşırdı!

AYIYI TEZGAHTA TAVUĞU YERKEN BULDU

John Holden, evine döndüğünde kapısının ardına kadar açık olduğunu, içeri girdiğinde ayıyı mutfak tezgahında bir kova tavuğu yerken gördüğünü söyledi.

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Kaliforniya’da bir garip olay! Tezgahında görünce neye uğradığını şaşırdı!

AYILARI EVDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN…

Evin içerisinde ve dışarısında en az birer ayı daha olduğunu ifade eden Holden, yüksek sesler çıkararak ayıların ayrılmalarını sağladığını belirtti.