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Japonya'dan Çin için flaş çağrı! Tayvan hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD ve Japonya Çin'in karşısında

Çin'in Tayvan üzerindeki etkilerini artırması üzerine Japonya ve ABD devreye girdi. Japonya Çin'in Tayvan'ı yönetmesine karşı çıkarken yaptırım uygulanmasını istedi. Japonya eski Savunma Bakanı Kono Taro, Çin'e "güç kullanarak Tayvan'ı ele geçirmeye teşebbüs etmemesi" uyarısı yaparak "ekonomik yaptırım" sinyali verdi.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:25
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Japonya’dan Çin için flaş çağrı! Tayvan hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD ve Japonya Çin’in karşısında

Japonya ve ABD, Tayvan'ın kontrolü için harekete geçen Çin'in karşısına çıktı. Birçok Batı ülkesinin savaş hazırlığı yaptığı Çin-Tayvan sorunu için flaş bir çağrı geldi. Japonya bir kez daha Çin'in durdurulmasını vurguladı.

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Japonya’dan Çin için flaş çağrı! Tayvan hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD ve Japonya Çin’in karşısında

Japonya eski Savunma Bakanı Kono Taro, Çin'e "güç kullanarak Tayvan'ı ele geçirmeye teşebbüs etmemesi" uyarısı yaparak "ekonomik yaptırım" sinyali verdi.

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Japonya’dan Çin için flaş çağrı! Tayvan hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD ve Japonya Çin’in karşısında

Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) düzenlediği basın toplantısında konuşan Kono, Tayvan'daki duruma yönelik Çin'e karşı uyarıda bulundu.

Çin'e "güç kullanarak Tayvan'ı ele geçirmeye teşebbüs etmemesi" uyarısı yapan Kono, bu hamlenin, Pekin'e "büyük maliyete patlayacağını" söyledi.

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Japonya’dan Çin için flaş çağrı! Tayvan hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD ve Japonya Çin’in karşısında

Kono, "Eğer Çin gerçekten Tayvan'a karşı güç kullanmayı denerse bu durum, muhtemelen bazı ekonomik yaptırımlar dahil vahim bir duruma yol açabilir. Hatta sadece ekonomik yaptırımlarla sınırlı kalmaz." dedi.

Çin'e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları bölgesinde Japonya karasularını ihlal etmesine tepki gösteren Kono, "Çin, Senkaku civarında sürekli bizim karasularımızdan geçmeye çalışıyor. Bu eylem ikili ilişkilerimizin iyileşmesine yardımcı olmuyor" diye konuştu.

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Japonya’dan Çin için flaş çağrı! Tayvan hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD ve Japonya Çin’in karşısında

Kono, Kişida Fumio hükümetine, Pekin'in teşebbüslerine karşı "caydırıcılığın artırılması" için ABD ve diğer bölgesel güçlerle güvenlik iş birliğini artırması çağrısı yaptı.

2017-19'da Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen ve şu an iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Halkla İlişkiler Şefliğini yürüten Kono, Eylül sonundaki parti içi liderlik seçimlerini mevcut Başbakan Kişida Fumio'ya kaybetmişti.