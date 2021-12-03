03 Aralık 2021, Cuma
Japonya'dan Çin için flaş çağrı! Tayvan hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD ve Japonya Çin'in karşısında
Çin'in Tayvan üzerindeki etkilerini artırması üzerine Japonya ve ABD devreye girdi. Japonya Çin'in Tayvan'ı yönetmesine karşı çıkarken yaptırım uygulanmasını istedi. Japonya eski Savunma Bakanı Kono Taro, Çin'e "güç kullanarak Tayvan'ı ele geçirmeye teşebbüs etmemesi" uyarısı yaparak "ekonomik yaptırım" sinyali verdi.
Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:25
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