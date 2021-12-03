Japonya’dan Çin için flaş çağrı! Tayvan hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD ve Japonya Çin’in karşısında

Kono, "Eğer Çin gerçekten Tayvan'a karşı güç kullanmayı denerse bu durum, muhtemelen bazı ekonomik yaptırımlar dahil vahim bir duruma yol açabilir. Hatta sadece ekonomik yaptırımlarla sınırlı kalmaz." dedi.

Çin'e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları bölgesinde Japonya karasularını ihlal etmesine tepki gösteren Kono, "Çin, Senkaku civarında sürekli bizim karasularımızdan geçmeye çalışıyor. Bu eylem ikili ilişkilerimizin iyileşmesine yardımcı olmuyor" diye konuştu.