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Haberler Galeri İtalyan Prof. Dr. Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirerek daha az ölümcül hale geldi

İtalyan Prof. Dr. Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirerek daha az ölümcül hale geldi

Son dakika haberlerine göre; İtalyan bulaşıcı hastalıklar profesörü Matteo Bassetti, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçirdiği mutasyonlar nedeniyle zayıfladığını ve ölümcül etkisinin azaldığını iddia etti. Bassetti'ye göre durum böyle devam ederse corona virüs (Covid-19) bir aşıya gerek kalmadan zayıflayarak ortadan kaybolabilir.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 15:26
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İtalyan Prof. Dr. Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirerek daha az ölümcül hale geldi

Üst düzey bir İtalyan doktor, agresif bir kaplan olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) zayıflayarak vahşi bir kediye dönüştüğünü söyledi.x

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İtalyan Prof. Dr. Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirerek daha az ölümcül hale geldi

Üst düzey bir İtalyan doktor, agresif bir kaplan olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) zayıflayarak vahşi bir kediye dönüştüğünü söyledi.

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İtalyan Prof. Dr. Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirerek daha az ölümcül hale geldi

"AŞIYA GEREK KALMADAN ORTADAN KAYBOLABİLİR"

Profesör Matteo Bassetti, virüsün 'ciddiyetinin değiştiğine inandığını ve eskisi kadar ölümcül olmadığını öne sürdü.

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İtalyan Prof. Dr. Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirerek daha az ölümcül hale geldi

Basetti, virüs zayıflamaya devam ederse Covid-19'un bir aşı bulunmasına gerek kalmadan ortadan kaybolabileceğini açıkladı.

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İtalyan Prof. Dr. Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirerek daha az ölümcül hale geldi

Ntv'de yer alan habere göre; Basetti, İtalya'daki Covid-19 hastalarının birkaç ay öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayarak, insanların eskisi kadar yüksek dozlarda enfekte olmadığını aktardı.