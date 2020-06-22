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İtalyan Prof. Dr. Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirerek daha az ölümcül hale geldi
Son dakika haberlerine göre; İtalyan bulaşıcı hastalıklar profesörü Matteo Bassetti, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçirdiği mutasyonlar nedeniyle zayıfladığını ve ölümcül etkisinin azaldığını iddia etti. Bassetti'ye göre durum böyle devam ederse corona virüs (Covid-19) bir aşıya gerek kalmadan zayıflayarak ortadan kaybolabilir.
Giriş Tarihi: 22.06.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 15:26
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