285 METRELİK DEV PLATFORM

Formiche'nin aktardığı bilgilere göre MUGEM'in yaklaşık 285 metre uzunluğa ve 60 bin ton deplasmana sahip olması planlanıyor.

İtalyan yayın kuruluşu, Türkiye'nin yeni gemisini İtalyan Deniz Kuvvetlerinin Trieste gemisiyle de karşılaştırdı.

Trieste'nin 245 metre uzunluğunda ve yaklaşık 38 bin ton deplasmana sahip olduğu belirtilirken, MUGEM'in yaklaşık 60 bin tonluk deplasmanıyla daha büyük bir platform olarak planlandığı aktarıldı.

MUGEM'in ayrıca 26 knot azami hıza, seyir hızında 10 bin deniz mili menzile, 2 bin 500 kişiye kadar personel kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Gemide hava araçlarının operasyonları için STOBAR sistemi ile eğimli bir kalkış rampasının kullanılması planlanıyor.