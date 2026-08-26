İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek
İtalyan yayın kuruluşu Formiche, Türkiye'nin tamamen milli imkanlarla geliştirdiği MUGEM uçak gemisi projesini mercek altına aldı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun açıklamasına göre MUGEM sınıfının ilk gemisi 27 Eylül 2027'de denize indirilecek. Formiche, Türkiye'nin deniz gücündeki dönüşümün Akdeniz'in askeri coğrafyasında yeni bir tablo oluşturabileceğine dikkat çekti.
İtalya merkezli yayın kuruluşu Formiche, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde yürüttüğü modernizasyon çalışmalarını ve tamamen milli imkanlarla geliştirilen MUGEM uçak gemisi projesini kapsamlı bir analizle ele aldı.
"Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek. Akdeniz'in askeri coğrafyası nasıl değişiyor?" başlıklı analizde, Ankara'nın deniz gücünü yalnızca kıyı savunmasıyla sınırlı tutmadığı, insansız hava, su üstü ve su altı sistemlerini aynı platform üzerinde bir araya getirmeyi hedeflediği belirtildi.
Formiche'nin aktardığı bilgilere göre Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük'te inşa edilen MUGEM sınıfının ilk gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı.
"TÜRKİYE ARTIK KIYILARINI SAVUNMAKLA YETİNMİYOR"
Analizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da MUGEM projesine ilişkin açıklamalarına yer verildi.
Kacır'ın, Türkiye'nin artık "yeşil sularda" rekabet etmekle yetinmediğini ve yalnızca kendi kıyılarını savunmaya odaklanmadığını belirterek kıtalararası bir rol hedeflediği yönündeki ifadeleri aktarıldı.
Formiche, bu açıklamaları Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü geniş kapsamlı askeri modernizasyonun bir parçası olarak değerlendirdi. Analize göre özellikle insansız sistemler, hava araçları ve deniz platformları, Türkiye'nin savunma alanındaki dönüşümünün önemli unsurları arasında bulunuyor.
MUGEM de bu dönüşümün Türk Deniz Kuvvetleri açısından önemli bir ayağı olarak gösterildi.
TÜRKİYE'NİN DENİZ GÜCÜNDE YENİ DÖNEM
Formiche, MUGEM'in hayata geçirilmesi halinde Türk Deniz Kuvvetleri açısından önemli bir kapasite artışı anlamına geleceğini yazdı.
Analizde, Türk Deniz Kuvvetlerinin mevcut en yüksek kapasitesinin TCG Anadolu tarafından temsil edildiği belirtildi. İspanya'nın Juan Carlos sınıfı tasarımından dönüştürülen TCG Anadolu'nun bugün amfibi hücum gemisi olarak görev yaptığı ifade edildi.
MUGEM'in ise bu kapasitenin ötesine geçmesi hedeflenen yeni bir platform olacağına dikkat çekildi.