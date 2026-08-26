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İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İtalyan yayın kuruluşu Formiche, Türkiye'nin tamamen milli imkanlarla geliştirdiği MUGEM uçak gemisi projesini mercek altına aldı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun açıklamasına göre MUGEM sınıfının ilk gemisi 27 Eylül 2027'de denize indirilecek. Formiche, Türkiye'nin deniz gücündeki dönüşümün Akdeniz'in askeri coğrafyasında yeni bir tablo oluşturabileceğine dikkat çekti.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 1

İtalya merkezli yayın kuruluşu Formiche, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde yürüttüğü modernizasyon çalışmalarını ve tamamen milli imkanlarla geliştirilen MUGEM uçak gemisi projesini kapsamlı bir analizle ele aldı.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 2

"Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek. Akdeniz'in askeri coğrafyası nasıl değişiyor?" başlıklı analizde, Ankara'nın deniz gücünü yalnızca kıyı savunmasıyla sınırlı tutmadığı, insansız hava, su üstü ve su altı sistemlerini aynı platform üzerinde bir araya getirmeyi hedeflediği belirtildi.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 3

Formiche'nin aktardığı bilgilere göre Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük'te inşa edilen MUGEM sınıfının ilk gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 4

"TÜRKİYE ARTIK KIYILARINI SAVUNMAKLA YETİNMİYOR"

Analizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da MUGEM projesine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Kacır'ın, Türkiye'nin artık "yeşil sularda" rekabet etmekle yetinmediğini ve yalnızca kendi kıyılarını savunmaya odaklanmadığını belirterek kıtalararası bir rol hedeflediği yönündeki ifadeleri aktarıldı.

Formiche, bu açıklamaları Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü geniş kapsamlı askeri modernizasyonun bir parçası olarak değerlendirdi. Analize göre özellikle insansız sistemler, hava araçları ve deniz platformları, Türkiye'nin savunma alanındaki dönüşümünün önemli unsurları arasında bulunuyor.

MUGEM de bu dönüşümün Türk Deniz Kuvvetleri açısından önemli bir ayağı olarak gösterildi.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 5

TÜRKİYE'NİN DENİZ GÜCÜNDE YENİ DÖNEM

Formiche, MUGEM'in hayata geçirilmesi halinde Türk Deniz Kuvvetleri açısından önemli bir kapasite artışı anlamına geleceğini yazdı.

Analizde, Türk Deniz Kuvvetlerinin mevcut en yüksek kapasitesinin TCG Anadolu tarafından temsil edildiği belirtildi. İspanya'nın Juan Carlos sınıfı tasarımından dönüştürülen TCG Anadolu'nun bugün amfibi hücum gemisi olarak görev yaptığı ifade edildi.

MUGEM'in ise bu kapasitenin ötesine geçmesi hedeflenen yeni bir platform olacağına dikkat çekildi.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 6

285 METRELİK DEV PLATFORM

Formiche'nin aktardığı bilgilere göre MUGEM'in yaklaşık 285 metre uzunluğa ve 60 bin ton deplasmana sahip olması planlanıyor.

İtalyan yayın kuruluşu, Türkiye'nin yeni gemisini İtalyan Deniz Kuvvetlerinin Trieste gemisiyle de karşılaştırdı.

Trieste'nin 245 metre uzunluğunda ve yaklaşık 38 bin ton deplasmana sahip olduğu belirtilirken, MUGEM'in yaklaşık 60 bin tonluk deplasmanıyla daha büyük bir platform olarak planlandığı aktarıldı.

MUGEM'in ayrıca 26 knot azami hıza, seyir hızında 10 bin deniz mili menzile, 2 bin 500 kişiye kadar personel kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Gemide hava araçlarının operasyonları için STOBAR sistemi ile eğimli bir kalkış rampasının kullanılması planlanıyor.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 7

KIZILELMA, HÜRJET, ANKA-3 VE TB3 AYNI GEMİDE

Analizin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise MUGEM'in hava unsurlarına ilişkin kapasitesi oldu.

Formiche, Oramiral Tatlıoğlu'nun açıklamalarına dayanarak gemide 52'ye kadar Kızılelma bulunabileceğini aktardı.

Bunun yanında MUGEM'in, HÜRJET'in deniz versiyonu, ANKA-3 ve Bayraktar TB3 gibi hava araçlarını da taşımasının planlandığı belirtildi. Böylece Türkiye'nin insansız savaş uçağı ve insansız hava aracı projelerinin deniz platformuyla entegre edilmesi hedefleniyor.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 8

"YENİ NESİL UÇAK GEMİSİ"

Formiche'nin analizinde MUGEM'in yalnızca hava araçlarının konuşlandırıldığı klasik bir uçak gemisi olarak tasarlanmadığına da dikkat çekildi.

Oramiral Tatlıoğlu'nun açıklamalarına göre gemi, su üstü ve su altı insansız araçlarını doğrudan gemiden konuşlandırabilecek şekilde tasarlanıyor.

Analizde, Türk Deniz Kuvvetlerinin halihazırda beş farklı su üstü insansız deniz aracı, iki kamikaze varyantı ve üç farklı otonom su altı aracı modeline sahip olduğu aktarıldı.

Bu sistemlerin gelecekte MUGEM'den operasyon gerçekleştirmesi planlanıyor.

Formiche, Tatlıoğlu'nun açıklamalarına dayanarak, insansız su üstü ve su altı sistemlerinin bu ölçekte bir uçak gemisiyle entegre edilmesinin başka hiçbir ülke tarafından henüz gerçekleştirilmediği yönündeki değerlendirmeyi de aktardı.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 9

TÜRK DONANMASINDA SADECE MUGEM YOK

İtalyan yayın kuruluşu, Türkiye'nin deniz gücündeki dönüşümünün yalnızca MUGEM projesinden ibaret olmadığını da vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın açıklamalarına atıfta bulunulan analizde, Türk deniz kuvvetlerinin modernizasyon kapsamında geliştirdiği ve inşa ettiği farklı platformlar sıralandı.

Bunlar arasında TF-2000 hava savunma muhribi, Ada sınıfı korvetler, tamamen milli imkanlarla geliştirilen İstanbul sınıfı fırkateynler ve Reis sınıfı denizaltılar yer aldı.

İstanbul sınıfının ilk milli fırkateyninin ardından İzmir ve İzmit adlı kardeş gemilerin de geleceği aktarıldı.

Reis sınıfı denizaltıların ise uzun süre su altında kalabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 10

ATMACA, AKYA VE MALAMAN DA TABLONUN PARÇASI

Formiche'nin analizinde Türkiye'nin geliştirdiği deniz harp sistemlerine de yer verildi.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen sistemler arasında:

  • Atmaca gemisavar füzesi
  • Akya ağır torpidosu
  • Malaman akıllı deniz mayını

sayılırken, bu sistemlerin Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin modernizasyonundaki yerlerine dikkat çekildi.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 11

MUGEM İÇİN 2032 DETAYI

Analizde MUGEM'in denize indirilmesi ile tamamen operasyonel hale gelmesi arasında önemli bir fark bulunduğuna da dikkat çekildi. Daha önceki analizlerde MUGEM'in nihai teslim tarihi olarak 2032 gösterilmişti.

İlk geminin 2027'de denize indirilmesinin ardından geminin donatılması, sistemlerin kurulması ve test süreçlerinin devam etmesi bekleniyor.

Formiche, 2027'deki denize indirme aşamasının öncelikle geminin seyir kabiliyetleriyle bağlantılı süreçlerin doğrulanmasını sağlayabileceğini, açıklanan tüm operasyonel kapasitenin aynı tarihte tamamlanmasının ise farklı bir süreç olabileceğini değerlendirdi.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 12

AKDENİZ'DE DENGELER DEĞİŞİYOR

Formiche'nin analizinin Türkiye açısından en dikkat çekici bölümü ise MUGEM'in Akdeniz'deki askeri dengeye olası etkileri üzerine oldu.

İtalyan yayın kuruluşu, Türkiye'nin Akdeniz ve Orta Doğu'daki aktif rolüne dikkat çekerek, Türk donanmasının böyle bir kapasiteye ulaşmasının bölgedeki deniz gücü dengeleri açısından önem taşıdığını belirtti.

Analizde, şimdiye kadar Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasında uçak gemisi kapasitesine sahip aktörlerin İtalya ve Fransa olduğu ifade edildi. MUGEM'in devreye girmesiyle birlikte ise Avrupa'nın Akdeniz'de yeni bir rakiple karşı karşıya kalacağı değerlendirmesi yapıldı.

Bu değerlendirme, Türkiye'nin MUGEM projesinin yalnızca ulusal savunma kapasitesi açısından değil, Akdeniz'deki güç dengeleri açısından da yakından takip edildiğini ortaya koydu.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 13

"NATO'NUN GÜNEY KANADI GÜÇLENİYOR"

Formiche'nin analizinde Türkiye'nin güçlenen deniz kapasitesinin yalnızca rekabet perspektifinden değerlendirilmediği de vurgulandı. İtalyan yayın kuruluşuna göre Türkiye'nin deniz gücündeki gelişiminden NATO'nun Güney kanadı da güçlenmiş şekilde çıkabilir.

Analizde, Türkiye'nin diğer NATO üyelerinden farklı önceliklere sahip olsa da ittifak içerisinde kapasitesini önemli ölçüde artıran bir müttefik olduğu belirtildi.

Bu nedenle MUGEM'in ortaya çıkışı bir yandan Akdeniz'deki rekabetin genişlemesi anlamına gelirken, diğer yandan NATO'nun Güney kanadının daha güçlü bir deniz gücüne sahip olması anlamına gelebilir.

İtalyan basını yazdı: Türkiye 2027'de ilk uçak gemisini denize indirecek, Akdeniz'de dengeler yeniden şekillenecek 14

FORMICHE: TÜRKİYE AKDENİZ'DE KENDİ ALANINI AÇIYOR

İtalyan yayın kuruluşu, analizinin sonunda Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği askeri dönüşüme dikkat çekti.

Formiche, Türkiye'yi hızlı bir dönüşüm geçiren ve giderek daha çok kutuplu hale gelen dünyada kendisine alan açmaya çalışan bir orta güç olarak tanımladı.

MUGEM'in 2027'de denize indirilmesinin de bu dönüşümün sembollerinden biri olacağı değerlendirildi.

Analizin ortaya koyduğu tabloya göre Türkiye, yalnızca yeni bir uçak gemisi inşa etmiyor; uçak gemisini Kızılelma, TB3, ANKA-3, HÜRJET'in deniz versiyonu, su üstü insansız araçları ve otonom su altı sistemleriyle birlikte kullanabileceği çok katmanlı bir deniz gücü mimarisinin merkezine yerleştirmeyi hedefliyor.

Bu nedenle MUGEM'in 27 Eylül 2027'de planlanan denize indirilmesi, Formiche'nin değerlendirmesinde Türkiye'nin deniz gücündeki dönüşümün önemli kilometre taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

İtalyan basınının dikkat çektiği temel nokta ise açık: Türkiye'nin deniz gücündeki yükselişi, Akdeniz'deki askeri dengelerin yeniden tartışılmasına neden olacak yeni bir kapasite ortaya çıkarıyor.

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