CNN International'ın analizine göre Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, uzun yıllardır kendisini İsrail'i her türlü güvenlik tehdidine karşı koruyabilecek "Bay Güvenlik" olarak konumlandırıyor. Ancak yaklaşan seçimler öncesinde siyasi bloğunun kamuoyu yoklamalarında geride olması, Türkiye ile yaşanan son gerilimin zamanlamasına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasıyla tırmanan kriz, Netanyahu'nun seçim kampanyasındaki Türkiye söylemiyle aynı döneme denk geldi. İsrail yönetimi saldırının gerekçesini Türkiye'nin Suriye'de askeri varlık oluşturmaya hazırlandığı iddiasıyla açıklarken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack saldırıyı "gereksiz bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Tel Aviv'in ana otoyollarından birine yerleştirilen dev seçim reklamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran, Hizbullah ve New York Belediye Başkanı ile birlikte İsrail'in karşısındaki düşmanlar arasında gösterildi. Reklamda "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar. Kazanmalarına izin vermeyin" sloganı kullanıldı.

Netanyahu gerçekten yaklaşan bir güvenlik tehdidini mi engelliyor, yoksa seçim öncesinde yeni bir düşman ve yeni bir güvenlik krizi üzerinden siyasi avantaj mı sağlamaya çalışıyor?

Ancak saldırının zamanlaması, Netanyahu'nun seçim kampanyasındaki Türkiye karşıtı söylemle birleşince, CNN International'a göre İsrail'de ve uluslararası kamuoyunda kritik bir soru gündeme geldi:

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur hava üssünü hedef aldı. İsrail yönetimi, Türkiye'nin üsse asker, insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığını ve bunun İsrail açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu.

Bu görüntünün ardından yalnızca birkaç gün içinde Türkiye, İsrail'in yeni askeri hamlesinin merkezine yerleşti.

ABD'Lİ ELÇİ: "TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTMIŞ OLABİLİRLER"

CNN International'ın haberindeki en dikkat çekici noktalardan biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamaları oldu.

Barrack, İsrail'in saldırısını açık şekilde eleştirerek bunun "gereksiz bir tırmanış" olduğunu söyledi. Daha da dikkat çekici olan ise saldırının siyasi bir motivasyon taşıyabileceğini gündeme getirmesiydi.

Barrack, İsrail'in "basitçe Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmış" olabileceği yönündeki teoriyi dile getirdi.

ABD'li diplomat, hamlenin "çok agresif" olduğunu ancak seçimlere giderken Netanyahu'nun işine yarayabilecek bir adım olabileceğini söyledi.

Barrack'ın bu değerlendirmesi, Netanyahu'nun Türkiye'yi seçim kampanyasının merkezine taşımasıyla İsrail'in Suriye'deki son saldırısı arasındaki bağlantıya ilişkin tartışmayı daha da büyüttü.

İsrail yönetimi ise bu iddiayı reddediyor.