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CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan son hamlesi, İsrail-Suriye hattındaki askeri gerilimin çok ötesinde bir tartışmayı beraberinde getirdi. CNN International, Netanyahu'nun seçimlere iki aydan biraz fazla süre kala Türkiye'yi İsrail'in yeni düşmanı olarak öne çıkarmasının arkasında siyasi hesapların bulunabileceğine dikkat çekti.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 1

CNN International'ın analizine göre Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, uzun yıllardır kendisini İsrail'i her türlü güvenlik tehdidine karşı koruyabilecek "Bay Güvenlik" olarak konumlandırıyor. Ancak yaklaşan seçimler öncesinde siyasi bloğunun kamuoyu yoklamalarında geride olması, Türkiye ile yaşanan son gerilimin zamanlamasına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 2

İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasıyla tırmanan kriz, Netanyahu'nun seçim kampanyasındaki Türkiye söylemiyle aynı döneme denk geldi. İsrail yönetimi saldırının gerekçesini Türkiye'nin Suriye'de askeri varlık oluşturmaya hazırlandığı iddiasıyla açıklarken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack saldırıyı "gereksiz bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Barrack'ın sözleri ise tartışmanın seyrini değiştirdi.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 3

NETANYAHU'NUN SEÇİM KAMPANYASINDA TÜRKİYE DETAYI

CNN International, Netanyahu'nun seçim kampanyasında Türkiye'nin nasıl öne çıkarıldığına dikkat çekti.

Tel Aviv'in ana otoyollarından birine yerleştirilen dev seçim reklamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran, Hizbullah ve New York Belediye Başkanı ile birlikte İsrail'in karşısındaki düşmanlar arasında gösterildi. Reklamda "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar. Kazanmalarına izin vermeyin" sloganı kullanıldı.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 4

Bu görüntünün ardından yalnızca birkaç gün içinde Türkiye, İsrail'in yeni askeri hamlesinin merkezine yerleşti.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur hava üssünü hedef aldı. İsrail yönetimi, Türkiye'nin üsse asker, insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığını ve bunun İsrail açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu.

Ancak saldırının zamanlaması, Netanyahu'nun seçim kampanyasındaki Türkiye karşıtı söylemle birleşince, CNN International'a göre İsrail'de ve uluslararası kamuoyunda kritik bir soru gündeme geldi:

Netanyahu gerçekten yaklaşan bir güvenlik tehdidini mi engelliyor, yoksa seçim öncesinde yeni bir düşman ve yeni bir güvenlik krizi üzerinden siyasi avantaj mı sağlamaya çalışıyor?

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 5

ABD'Lİ ELÇİ: "TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTMIŞ OLABİLİRLER"

CNN International'ın haberindeki en dikkat çekici noktalardan biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamaları oldu.

Barrack, İsrail'in saldırısını açık şekilde eleştirerek bunun "gereksiz bir tırmanış" olduğunu söyledi. Daha da dikkat çekici olan ise saldırının siyasi bir motivasyon taşıyabileceğini gündeme getirmesiydi.

Barrack, İsrail'in "basitçe Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmış" olabileceği yönündeki teoriyi dile getirdi.

ABD'li diplomat, hamlenin "çok agresif" olduğunu ancak seçimlere giderken Netanyahu'nun işine yarayabilecek bir adım olabileceğini söyledi.

Barrack'ın bu değerlendirmesi, Netanyahu'nun Türkiye'yi seçim kampanyasının merkezine taşımasıyla İsrail'in Suriye'deki son saldırısı arasındaki bağlantıya ilişkin tartışmayı daha da büyüttü.

İsrail yönetimi ise bu iddiayı reddediyor.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 6

İSRAİL: "TÜRKİYE SURİYE'DE KÖK SALAMAZ"

Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrael Katz, saldırının siyasi amaç taşıdığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Netanyahu, "Türkiye'nin Suriye'de kök salan ve İsrail'i tehdit eden bir askeri varlığına müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

İsrail'in iddiasına göre istihbarat birimleri, Türkiye'nin hava üssüne personel, insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri yerleştirme planlarını tespit etti. İsrailli bir askeri kaynak CNN International'a, böyle bir konuşlanmanın İsrail'in Suriye hava sahasındaki hareket özgürlüğünü kısıtlayabileceğini ve bölgedeki stratejik dengeyi değiştirebileceğini söyledi.

İsrail ayrıca söz konusu istihbaratın Trump yönetimiyle ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile paylaşıldığını savundu.

Ancak ABD yönetimi, istihbaratın paylaşıldığı bilgisini yalanladı.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 7

TÜRKİYE'DEN NET TEPKİ: "NETANYAHU YAYILMACI POLİTİKA İZLİYOR"

Ankara ise İsrail'in gerekçesini reddetti.

Türkiye, Netanyahu hükümetini seçimler öncesinde bölgede "yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalar" izlemekle suçladı.

Ankara ayrıca Suriye hükümetiyle barış, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla meşru zeminde iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de İsrail'in saldırısının gerekçesini desteklemedi. Şeybani, Suriye'nin İsrail'e hava üssünde kalıcı bir Türk askeri varlığı ya da Türk üssü kurulması yönünde bir plan bulunmadığını bildirdiğini söyledi.

Bu açıklama, İsrail'in saldırıya ilişkin gerekçelerinin daha fazla sorgulanmasına yol açtı.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 8

KATİL HADDİNİ AŞTI, BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Gerilim yalnızca Suriye'deki askeri hamleyle sınırlı kalmadı. Katil Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik söylemi de son günlerde sertleşti.

İsrail Başbakanı'nın ofisi, haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı "kendi halkına baskı uygulayan antisemitik bir tiran" olarak nitelendirdi.

Gazze soykırımıyla birlikte Başkan Erdoğan, Netanyahu'yu savaş suçlusu olmakla suçlarken İsrail Başbakanı da Erdoğan'ı Hamas'a destek vermekle suçluyor.

Netanyahu son dönemde Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları satın alma ihtimaline de karşı çıktı. Netanyahu, Orta Doğu'da Filistin'in işgalinin yanı sıra Katar, Lübnan, İran ve Suriye'ye saldırılarını göz ardı ederek Başkan Erdoğan'ın bölgedeki sözde "saldırgan emelleri" konusunda uyarıda bulundu.

Böylece Ankara-Tel Aviv hattındaki gerilim, Suriye'deki askeri gelişmelerle birlikte yeni ve çok daha sert bir boyuta taşındı.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 9

İSRAİL'DE BİLE "SEÇİM HESABI" TARTIŞMASI

Ancak Türkiye'ye yönelik sert söylemin seçimlerle bağlantılı olabileceğini düşünenler yalnızca ABD'de değil.

İsrail'deki bazı muhalif siyasetçiler ve güvenlik uzmanları da Netanyahu'nun hamlesinin zamanlamasını sorguluyor.

Sol eğilimli Haaretz gazetesinin kıdemli güvenlik analisti Amos Harel, Netanyahu'nun "yeni ve saldırgan bir çizgi" izlediğini ve bunun siyasi boyutunun da göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 10

NETANYAHU ANKETLERDE GERİDE

CNN International'a göre Netanyahu ve siyasi bloğu seçim öncesinde kamuoyu yoklamalarında geride bulunuyor. Bu nedenle Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu siyasi denklemde "güvenlik" yeniden belirleyici bir başlık haline gelebilir.

Netanyahu'nun siyasi kariyerinin en güçlü unsurlarından biri, kendisini İsrail'in güvenliğini sağlayabilecek lider olarak konumlandırması oldu. Şimdi ise Türkiye, İran, Hizbullah ve Hamas gibi aktörlerle birlikte Netanyahu'nun söyleminde yeni bir güvenlik tehdidi olarak öne çıkıyor.

Harel'e göre Netanyahu, bir güvenlik krizinin "son çare" olarak siyasi dengeleri değiştirebileceğine ve seçimlerde hayatta kalma şansını artırabileceğine inanıyor olabilir.

CNN International yazdı: Netanyahu'nun Türkiye hamlesinin arkasında seçim hesabı mı var? 11

TRUMP'IN SINIRLARI NETANYAHU'NUN HESABINI DEĞİŞTİRDİ Mİ?

CNN International'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu üzerindeki etkisi.

Harel'e göre Trump'ın İsrail'in İran'a karşı savaşını sınırlaması ve Gazze ile Lübnan'daki askeri faaliyetlerini kısıtlaması, Netanyahu açısından yeni bir cepheyi daha önemli hale getirmiş olabilir.

Bu cephe ise Türkiye-Suriye hattı.

Harel, Türkiye ile Suriye'nin Netanyahu açısından potansiyel bir yeni cephe oluşturduğunu ve bunun siyasi hesapların devrede olduğuna ilişkin "en azından güçlü bir şüphe" taşıdığını söylüyor.

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