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Haberler Galeri İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı

İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı

İtalya'da geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopter önce radardan çıkmış, ardından kaybolmuştu. Enkazı bulunan helikopterdeki kişilerin cansız bedenlerine ulaşılırken, düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. İtalyan basını, pilotun alarm vermemesi, tanık ve karakutu olmamasının çalışmaları zorlaştırdığını yazdı.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 08:29
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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı

İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşırken düşen helikopterle ilgili soruşturma, karakutunun ve görgü tanıklarının olmaması gibi nedenlerle güçlükle ilerliyor.

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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı

Geçen perşembe günü havalandıktan kısa süre sonra kaybolan helikopter yaklaşık 2 gün sonra Reggio Emilia bölgesinde dağlık alana düşmüş olarak bulunmuştu.

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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı

Helikopterin enkazı ve 7 kişinin cansız bedeni, 1900 metre yükseklikte bir dere yatağı civarında tespit edilmişti. İtalyan pilot ile 4'ü Türk 2'si Lübnanlı 6 yolcunun naaşı, Modena kentinde otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı

Olayla ilgili Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, taksirle insan öldürmek ve felakete sebep olmak suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı

HAVA MUHALEFETİ OLASILIĞI
İtalyan basınındaki haberlere göre helikopterde karakutunun bulunmaması, pilotun düşmeden önce alarm vermemesi ve görgü tanıklarının olmaması soruşturmada net yanıtlar elde edilmesini güçleştiriyor.