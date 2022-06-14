İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı

Helikopterin enkazı ve 7 kişinin cansız bedeni, 1900 metre yükseklikte bir dere yatağı civarında tespit edilmişti. İtalyan pilot ile 4'ü Türk 2'si Lübnanlı 6 yolcunun naaşı, Modena kentinde otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.