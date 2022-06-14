HaberlerGaleriİtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı
İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopter kazasında flaş gelişme! Karakutu enkazda bulunamadı
İtalya'da geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopter önce radardan çıkmış, ardından kaybolmuştu. Enkazı bulunan helikopterdeki kişilerin cansız bedenlerine ulaşılırken, düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. İtalyan basını, pilotun alarm vermemesi, tanık ve karakutu olmamasının çalışmaları zorlaştırdığını yazdı.
Giriş Tarihi: 14.06.2022 07:36Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 08:29