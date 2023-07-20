İngiltere'de yeni kriz! Uzman doktorlar 50 yıl sonra ilk kez greve gitti

Batı'da yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez İngiltere'de binlerce uzman doktor isyan bayrağını açtı. Ülkede, ücret artışı ve çalışma koşulları konularında hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 50 yıl sonra ilk kez greve giderek uzun süreli iş bırakma eylemi başlattı. Bu kararın sağlık alanında büyük aksaklıklara yol açması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 20.07.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 19:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL