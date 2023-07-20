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İngiltere'de yeni kriz! Uzman doktorlar 50 yıl sonra ilk kez greve gitti

Batı'da yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez İngiltere'de binlerce uzman doktor isyan bayrağını açtı. Ülkede, ücret artışı ve çalışma koşulları konularında hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 50 yıl sonra ilk kez greve giderek uzun süreli iş bırakma eylemi başlattı. Bu kararın sağlık alanında büyük aksaklıklara yol açması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 20.07.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 19:03
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İngiltere’de yeni kriz! Uzman doktorlar 50 yıl sonra ilk kez greve gitti

Maaş artışı ve çalışma koşulları konularında hükümetle anlaşmazlık yaşayan doktorların başlattığı iki günlük grev nedeniyle ülkede çok sayıda randevu ertelendi.

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İngiltere’de yeni kriz! Uzman doktorlar 50 yıl sonra ilk kez greve gitti

Uzman doktorları temsil eden İngiliz Tabipler Birliği (BMA) sendikası, hükümetin yüzde 6'lık ücret artışı teklifini, doktorlara yönelik "hakaret" olarak niteledi.

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İngiltere’de yeni kriz! Uzman doktorlar 50 yıl sonra ilk kez greve gitti

"CİDDİ ETKİYE SAHİP OLACAK"

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) yapılan açıklamada da uzman doktorların 50 yılın ardından katıldığı ilk iş bırakma eyleminin, bu yıl şimdiye kadarki grev eylemleri arasında "en ciddi etkiye sahip olacağı" tahmininde bulunuldu.

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İngiltere’de yeni kriz! Uzman doktorlar 50 yıl sonra ilk kez greve gitti

SAĞLIK BAKANI: YÜZDE 6'LIK ÜCRET ARTIŞI, HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, greve ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmazlığın sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, hükümetin, bağımsız ücret inceleme kuruluşlarının tavsiyelerini baz aldığını ve yüzde 6'lık ücret artışının makul olduğunu savundu.

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İngiltere’de yeni kriz! Uzman doktorlar 50 yıl sonra ilk kez greve gitti

"GÖREVİNİZE DÖNÜN" UYARISI

Barclay, söz konusu artışın hükümetin "son teklifi" olduğunu vurgulayarak, "Şimdi hastalara öncelik verme zamanı." ifadesini kullandı.