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İsveç'te bir tuhaf rehine krizi: 20 pizza karşılığında serbest bıraktılar

İsveç'in başkenti Stockholm'ün batısındaki Eskilstuna yakınlarında yer alan yüksek güvenlikli hapishane Hallby ilginç bir olaya sahne oldu. Hapishanede bulunan İsveçli mahkumlar, 2 gardiyanı rehin aldı. Gardiyanları 9 saat boyunca rehin tutan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Kendileri ve diğer mahkumlar için yaklaşık 20 pizza isteyen mahkumlar, taleplerinin gerçekleştirilmesinin ardından gardiyanları serbest bıraktı. Böylece 9 saatlik rehine krizi sona ermiş oldu.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 01:51 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 01:52
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İsveç'te bir tuhaf rehine krizi: 20 pizza karşılığında serbest bıraktılar

İsveç'te yüksek güvenlikli bir cezaevinde 2 gardiyanı rehin alan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Pizzaların gelmesinin ardından 9 saatlik rehine krizi sona erdi.

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İsveç'te bir tuhaf rehine krizi: 20 pizza karşılığında serbest bıraktılar

Mahkumların 24 yaşındaki Haned Mahamed Abdullahi ve 30 yaşındaki Isak Dewit olduğu açıklanırken, cinayet işledikleri gerekçesiyle hapse girdikleri belirtildi.

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İsveç'te bir tuhaf rehine krizi: 20 pizza karşılığında serbest bıraktılar

Özel birlik kuvvetleri uyarıldı. Bölgeye konuşlandırıldı. Cezaevinin dışına bir ambulans, bir itfaiye aracı ve bir de polis helikopteri sevkedildi. Ayrıca bir de arabulucu gönderildi.

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İsveç'te bir tuhaf rehine krizi: 20 pizza karşılığında serbest bıraktılar

Hapishane sözcüsü Stina Lyles yaptığı açıklamada, gardiyanların olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

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İsveç'te bir tuhaf rehine krizi: 20 pizza karşılığında serbest bıraktılar

Bir başka cezaevi yetkilisi Torkel Omnell de, 2 mahkumun sorgulanmak üzere karakola götürüldüğünü açıkladı.