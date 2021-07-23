İsveç'te bir tuhaf rehine krizi: 20 pizza karşılığında serbest bıraktılar

İsveç'in başkenti Stockholm'ün batısındaki Eskilstuna yakınlarında yer alan yüksek güvenlikli hapishane Hallby ilginç bir olaya sahne oldu. Hapishanede bulunan İsveçli mahkumlar, 2 gardiyanı rehin aldı. Gardiyanları 9 saat boyunca rehin tutan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Kendileri ve diğer mahkumlar için yaklaşık 20 pizza isteyen mahkumlar, taleplerinin gerçekleştirilmesinin ardından gardiyanları serbest bıraktı. Böylece 9 saatlik rehine krizi sona ermiş oldu.