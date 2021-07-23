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ABD Afganistan'dan çekiliyor! Dengeler değişti! Savaş uçakları füzelerle vuracak

ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkedeki dengeler hızla değişti. Taliban, ülkenin yüzde 90'ına sahip oldu. Rusya yaşanan bu gelişmeler ardından flaş bir adım attı. Afganistan'ın sınırlarına ulaşacak Rus birliklerine savaş uçaklarının da ekleneceği açıklandı, bir anda işin rengi değişti.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 16:01
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ABD Afganistan'dan çekiliyor! Dengeler değişti! Savaş uçakları füzelerle vuracak

ABD'nin çekilmeye başlamasıyla Afganistan'da dengeler hızla değişti, Taliban yüzlerce ilçeyi birkaç hafta içinde ele geçirdi. Örgüt farklı ülkelere açılan sınır kapılarında da kontrolü sağladı.

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ABD Afganistan'dan çekiliyor! Dengeler değişti! Savaş uçakları füzelerle vuracak
Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamını ele geçiren Taliban'ın, Hayratan Sınır Kapısı'nı kuşattığı bildiriliyor. Yeni bir iç savaşa sürüklenmesinden korkulan Afganistan'ın komşuları ise alarm durumunda.
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ABD Afganistan'dan çekiliyor! Dengeler değişti! Savaş uçakları füzelerle vuracak
Afganistan'ın kuzey komşuları Özbekistan ve Tacikistan, müttefikleri Rusya ile sınırda ortak tatbikat düzenleyecek. Rus ordusu, gövde gösterisinin 5 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.
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ABD Afganistan'dan çekiliyor! Dengeler değişti! Savaş uçakları füzelerle vuracak
Rusya'nın sınırları dışındaki en büyük üssü 201'den yola çıkacak birliklerin hareketi, The Moscow Times gazetesi tarafından 'Rus tankları Afganistan sınırına gidiyor' başlığıyla duyuruldu.
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ABD Afganistan'dan çekiliyor! Dengeler değişti! Savaş uçakları füzelerle vuracak
Tacikistan'daki 201. Rus üssünde bulunan T-72 tankları ve topçu birlikleri, yaklaşık 200 kilometrelik yolculuğun ardından Afganistan sınırına 80 kilometre mesafedeki Harp Meydan tatbikat üssüne ulaşacak.