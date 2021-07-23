ABD Afganistan'dan çekiliyor! Dengeler değişti! Savaş uçakları füzelerle vuracak

ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkedeki dengeler hızla değişti. Taliban, ülkenin yüzde 90'ına sahip oldu. Rusya yaşanan bu gelişmeler ardından flaş bir adım attı. Afganistan'ın sınırlarına ulaşacak Rus birliklerine savaş uçaklarının da ekleneceği açıklandı, bir anda işin rengi değişti.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 16:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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