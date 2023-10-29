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Haberler Galeri İşte katil İsrail'in ölüm listesi! Öldürülen binlerce çocuğun isimleri ve yaşları açıklandı! ABD'deki Yahudilerden büyük protesto: 400 gözaltı

İşte katil İsrail'in ölüm listesi! Öldürülen binlerce çocuğun isimleri ve yaşları açıklandı! ABD'deki Yahudilerden büyük protesto: 400 gözaltı

Katil İsrail günlerdir Gazze'deki Müslümanların üzerine ölüm yağdırırken, yaşanan katliamda binlerce çocuk ve sivil hayatını kaybetti. Dünya'daki çok sayıda ülke bölge için ateşkes çağrısı yapsa da İsrail yaşlı ve çocuk demeden, sivil ayrımı yapmadan bombalamalarını sürdürüyor. Bu gelişmeler yaşanırken siyonist İsrail'e karşı ABD'deki binlerce Yahudi oturma eylemi düzenleyerek ateşkes çağrısı yaptı. Olay sonrası tam 400 kişi ABD polisi tarafından tutuklandı. Yapılan oturma eylemi New Yorkta en büyük eylemlerden biri olarak tarihe geçerken, Gazze Sağlık Bakanlığı da bu vahşetin sorumlusu olarak ABD'yi işaret etti. Gazze'ye atılan bombaların yüzde 80'inin ABD yapımı olduğunun altı çizilirken, öldürülen binlerce çocuğun isimleri de yayınlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 12:52
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İşte katil İsrail’in ölüm listesi! Binlerce masumun isimleri açıklandı! ABD’deki Yahudilerden büyük protesto: 400 gözaltı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'nde ölüm kustu. Siyonistler bölgede büyük bir katliam yaparken binlerce masum hayatını kaybetti.

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İşte katil İsrail’in ölüm listesi! Binlerce masumun isimleri açıklandı! ABD’deki Yahudilerden büyük protesto: 400 gözaltı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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İşte katil İsrail’in ölüm listesi! Binlerce masumun isimleri açıklandı! ABD’deki Yahudilerden büyük protesto: 400 gözaltı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

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İşte katil İsrail’in ölüm listesi! Binlerce masumun isimleri açıklandı! ABD’deki Yahudilerden büyük protesto: 400 gözaltı

"ORTA DOĞUYU DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu "Katılımcıların zor ve feci bir felaket yaşadığını" dile getiren Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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İşte katil İsrail’in ölüm listesi! Binlerce masumun isimleri açıklandı! ABD’deki Yahudilerden büyük protesto: 400 gözaltı

Terör devleti Siyonist İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. İnsanlık dışı saldırı sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti.