İşte katil İsrail'in ölüm listesi! Öldürülen binlerce çocuğun isimleri ve yaşları açıklandı! ABD'deki Yahudilerden büyük protesto: 400 gözaltı

Katil İsrail günlerdir Gazze'deki Müslümanların üzerine ölüm yağdırırken, yaşanan katliamda binlerce çocuk ve sivil hayatını kaybetti. Dünya'daki çok sayıda ülke bölge için ateşkes çağrısı yapsa da İsrail yaşlı ve çocuk demeden, sivil ayrımı yapmadan bombalamalarını sürdürüyor. Bu gelişmeler yaşanırken siyonist İsrail'e karşı ABD'deki binlerce Yahudi oturma eylemi düzenleyerek ateşkes çağrısı yaptı. Olay sonrası tam 400 kişi ABD polisi tarafından tutuklandı. Yapılan oturma eylemi New Yorkta en büyük eylemlerden biri olarak tarihe geçerken, Gazze Sağlık Bakanlığı da bu vahşetin sorumlusu olarak ABD'yi işaret etti. Gazze'ye atılan bombaların yüzde 80'inin ABD yapımı olduğunun altı çizilirken, öldürülen binlerce çocuğun isimleri de yayınlandı. İşte detaylar...