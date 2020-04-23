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Haberler Galeri İşte ABD'deki corona virüs gerçekleri! Yaşananlar tüyler ürpertti

İşte ABD'deki corona virüs gerçekleri! Yaşananlar tüyler ürpertti

Corona virüsün üssü haline dönen ABD'nin sağlık sistemi çöktü. Her gün yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ülkede, Başkan Trump ve ekibine isyanlar devam ediyor. Virüsün ABD'de bu kadar etkili ve hızlı yayıldığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin Güney Dakota eyaletinde bulunan ve ülkenin en büyük fabrikalarından biri olan Smithfield'da yaşanan skandalın perde arkası ortaya çıktı. Virüs kapan çalışanları olmasına rağmen üretimi durdurmayan fabrikada yaşananlar tüyler ürpertti.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:45
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İşte ABD'deki corona virüs gerçekleri! Yaşananlar tüyler ürpertti

ABD, 845 bine yaklaşan corona virüs vaka sayısı ve yaklaşık 47 bin can kaybıyla dünyayı kasıp kavuran salgının merkezi haline gelmiş durumda.

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İşte ABD'deki corona virüs gerçekleri! Yaşananlar tüyler ürpertti

Peki ABD'de çok sayıda Kızılderili koruma bölgesinin bulunduğu Güney Dakota eyaletinin en büyük şehri Sioux Falls'da nasıl oldu da ülkedeki corona virüs salgınında en büyük öbek oluştu?

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İşte ABD'deki corona virüs gerçekleri! Yaşananlar tüyler ürpertti

Argus Leader adlı yerel gazetenin Facebook sayfasına 25 Mart'ta bir mesaj düştü. Julia'nın gönderdiği mesajda "Smithfield'a bir bakar mısınız?" diye yazıyordu. Mesaj, "Covid-19 pozitif olan bir vaka var ve hala açık kalmayı planlıyorlar" diye devam ediyordu.

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İşte ABD'deki corona virüs gerçekleri! Yaşananlar tüyler ürpertti

Smithfield, Güney Dakota eyaletinin Sioux Falls kentinde domuz ürünleri üreten bir fabrika. Sioux Nehri kenarında kurulu sekiz katlı dev bina, ABD'de domuz ürünleri üreten dokuzuncu büyük tesis ve 3 bin 700 işçisiyle kentteki dördüncü büyük işveren konumunda.

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İşte ABD'deki corona virüs gerçekleri! Yaşananlar tüyler ürpertti

Yerel gazete ertesi gün "Smithfield'da bir işçi corona virüs pozitif çıktı" başlığıyla bir haber yayımladı.