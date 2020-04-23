İşte ABD'deki corona virüs gerçekleri! Yaşananlar tüyler ürpertti

Corona virüsün üssü haline dönen ABD'nin sağlık sistemi çöktü. Her gün yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ülkede, Başkan Trump ve ekibine isyanlar devam ediyor. Virüsün ABD'de bu kadar etkili ve hızlı yayıldığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin Güney Dakota eyaletinde bulunan ve ülkenin en büyük fabrikalarından biri olan Smithfield'da yaşanan skandalın perde arkası ortaya çıktı. Virüs kapan çalışanları olmasına rağmen üretimi durdurmayan fabrikada yaşananlar tüyler ürpertti.