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Doktorluğa dönen güzellik kraliçesi anlattı: Doktorlar sinek gibi yere yapışıyor!

İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin mesleğinin aslında modellik olmadığını öğrenenler geçtiğimiz yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi ve corona virüs hastalarına yardım edebilmek için doktorluğa döndü. Genç doktor, çalıştığı hastanedeki durumu anlattı.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 11:01
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Doktorluğa dönen güzellik kraliçesi anlattı: Doktorlar sinek gibi yere yapışıyor!

Bhasha Mukherjee, bundan birkaç ay önce Londra'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkesini temsil ettmişti. Herkes kraliçenin hayatını modellik yaparak kazandığını düşünüyordu.

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Doktorluğa dönen güzellik kraliçesi anlattı: Doktorlar sinek gibi yere yapışıyor!

Ancak güzellik kraliçesinin gerçek mesleği, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra ortaya çıkmıştı. Takipçileri Bhasha'nın ikili hayatını gördüğünde tam anlamıyla şoke olmuştu.

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Doktorluğa dönen güzellik kraliçesi anlattı: Doktorlar sinek gibi yere yapışıyor!

İngiltere'nin Derby kentinde yaşayan Bhasha Mukherjee, 2 Ağustos'ta güzenlenen Miss England yarışmasında İngiltere'nin en güzel kızı seçilmişti. 24 yaşındaki İngiltere Güzeli, yarışmadan kısa süre sonra ise doktorluk mesleğine başlamıştı.

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Doktorluğa dönen güzellik kraliçesi anlattı: Doktorlar sinek gibi yere yapışıyor!

Hindistan asıllı bir İngiliz olan Bhasha Mukherjee, Güzellik Kraliçesi seçildiğinde dünyalar onun olmuştu. Ancak kraliçenin gönlünde yatan asıl meslek doktorluk.

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Doktorluğa dönen güzellik kraliçesi anlattı: Doktorlar sinek gibi yere yapışıyor!

Bhasha Mukherjee, corona virüsü nedeniyle yakınlarını ziyaret için gittiği Hindistan'da mahsur kalmıştı. Hindistan Başbakanı Modi'nin uçuşları iptal etme kararından sonra İngiltere'ye dönemeyen kraliçe, ülkesine dönüp zor günlerde hastanede yardımcı olmak istiyordu.