Doktorluğa dönen güzellik kraliçesi anlattı: Doktorlar sinek gibi yere yapışıyor!

İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin mesleğinin aslında modellik olmadığını öğrenenler geçtiğimiz yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi ve corona virüs hastalarına yardım edebilmek için doktorluğa döndü. Genç doktor, çalıştığı hastanedeki durumu anlattı.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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