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İstanbul'daki zirve Atina'da krize neden oldu! Türkiye saplantısı Yunan halkının psikolojisini bozdu

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye–İtalya–Libya İşbirliği Zirvesi, Yunanistan'da siyasi tansiyonu yükseltti. Zirveden dışlandığını hisseden Atina, iç siyasette sert eleştirilerin hedefi oldu. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos'un Miçotakis hükümetine yönelttiği eleştiriler, ülkenin dış politika açmazını bir kez daha gözler önüne serdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:01
İstanbul’daki zirve Atina’da krize neden oldu! Türkiye saplantısı Yunan halkının psikolojisini bozdu

2 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen ve düzensiz göç ile bölgesel iş birliği başlıklarının öne çıktığı üçlü zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe bir araya geldi.

Akdeniz'in geleceğini doğrudan ilgilendiren bu zirve, Yunan kamuoyunda "bizi yok saydılar" tepkilerine neden oldu.

İstanbul’daki zirve Atina’da krize neden oldu! Türkiye saplantısı Yunan halkının psikolojisini bozdu

AVRAMOPOULOS: MİÇOTAKİS HÜKÜMETİ SEYİRCİ KALIYOR

Zirveyi değerlendiren Eski Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos, Atina yönetiminin bölgesel gelişmelere seyirci kaldığını söyledi. Miçotakis hükümetini diplomatik süreçlerden dışlanmakla suçlayan Avramopoulos, "Yunanistan, kendisini doğrudan ilgilendiren gelişmeler karşısında pasif kalıyor. Türkiye ise jeopolitik ve askeri gücünü sahada çok daha etkin kullanıyor" diyerek açık bir uyarıda bulundu.

İstanbul’daki zirve Atina’da krize neden oldu! Türkiye saplantısı Yunan halkının psikolojisini bozdu

"TÜRKİYE KORKUSU BİZİ FELÇ ETTİ"

Yunan kamuoyunun Türkiye'ye dair tehdit odaklı yaklaşımının gerçekçilikten uzak olduğunu vurgulayan Avramopoulos, bu politik saplantının ulusal çıkarları zedelediğini söyledi:

"Türkiye'yi yalnızca bir tehdit olarak görme eğilimimiz, dış politikada sağlıklı refleks geliştirmemizi engelledi. Bu yaklaşım, sadece diplomatik pozisyonumuzu zayıflatmadı, aynı zamanda Yunan halkının ruh halini de olumsuz etkiledi."

İstanbul’daki zirve Atina’da krize neden oldu! Türkiye saplantısı Yunan halkının psikolojisini bozdu

"YENİ STRATEJİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Atina'nın dış politika vizyonunun değişmesi gerektiğini savunan Avramopoulos, korkuya dayalı refleksler yerine, iş birliğine açık, proaktif bir diplomasi önerdi:

İstanbul’daki zirve Atina’da krize neden oldu! Türkiye saplantısı Yunan halkının psikolojisini bozdu

"Bölgesel gelişmelerde masada yer almak istiyorsak, içe kapanık politikaları terk etmeli ve Akdeniz'deki yeni güç dengelerine uyum sağlayacak şekilde pozisyon almalıyız. Aksi takdirde komşularımız geleceği şekillendirirken biz yine izlemekle yetineceğiz."

İstanbul’daki zirve Atina’da krize neden oldu! Türkiye saplantısı Yunan halkının psikolojisini bozdu

YUNANİSTAN İZLİYOR

Türkiye'nin askeri kabiliyetlerini ve stratejik gücünü çok yönlü bir şekilde kullandığını vurgulayan eski bakan, Yunanistan'ın ise içe kapanık ve dağınık bir tutum sergilediğini söyledi:

"Türkiye etkinliğini artırırken, biz ise korku merkezli bir söylemle hareket ediyor, gelişmeleri dışarıdan izlemek zorunda kalıyoruz."