05 Ağustos 2025, Salı
İstanbul'daki zirve Atina'da krize neden oldu! Türkiye saplantısı Yunan halkının psikolojisini bozdu
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye–İtalya–Libya İşbirliği Zirvesi, Yunanistan'da siyasi tansiyonu yükseltti. Zirveden dışlandığını hisseden Atina, iç siyasette sert eleştirilerin hedefi oldu. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos'un Miçotakis hükümetine yönelttiği eleştiriler, ülkenin dış politika açmazını bir kez daha gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:01