İstanbul’daki zirve Atina’da krize neden oldu! Türkiye saplantısı Yunan halkının psikolojisini bozdu

2 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen ve düzensiz göç ile bölgesel iş birliği başlıklarının öne çıktığı üçlü zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe bir araya geldi.

Akdeniz'in geleceğini doğrudan ilgilendiren bu zirve, Yunan kamuoyunda "bizi yok saydılar" tepkilerine neden oldu.