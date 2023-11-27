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Haberler Galeri İsrailli gazeteci Gideon Levy ülkesinin yıllardır savaş suçu işlediğini açıkladı! İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez

İsrailli gazeteci Gideon Levy ülkesinin yıllardır savaş suçu işlediğini açıkladı! İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye havadan, denizden ve karadan bomba yağdıran İsrail, kadın çocuk yaşlı ayırt etmeden sivilleri hedef alıyor. Yerleşim yeri, okul, kilise ve hastaneleri bombalayan terör ordusu ile ilgili İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy'den çarpıcı açıklama geldi. Levy, İsrail ordusunun sadece savaş zamanlarında değil, 55 yıldır işgal altındaki Filistin topraklarında her gün rutin olarak "savaş suçu" işlediğini ve işgalin sona ermesinin tek yolunun Tel Aviv yönetiminin "bedel ödemeye" başlamasıyla olacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 27.11.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 13:42
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İsrailli gazeteci Gideon Levy ülkesinin yıllardır savaş suçu işlediğini açıkladı! İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez

İsrail'in Haaretz gazetesi yazarı gazeteci Levy, ülkesinde işgale karşı çıkan ve İsrail'i "ırkçı bir rejim" olarak tanımlayan ender isimlerden biri.

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İsrailli gazeteci Gideon Levy ülkesinin yıllardır savaş suçu işlediğini açıkladı! İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşananları yaklaşık 40 yıldır gazeteci olarak sahada bizzat takip eden Levy, bugün gelinen noktada İsrail toplumunun ve yönetiminin "aşırı radikal bir ruh hali" içerisinde olduğunu görüşünde.

Bu durum dikkate alındığında barışa ulaşılması için İsrail'in taviz vereceğini düşünmediğini belirten Levy'e göre tek umut uluslararası bir müdahalenin olması.

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İsrailli gazeteci Gideon Levy ülkesinin yıllardır savaş suçu işlediğini açıkladı! İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşan seçimlere hazırlandığını hatırlatan İsrailli gazeteci, bu nedenle bu uluslararası müdahaleyi de pek olası görmediğini söylüyor.

Tel Aviv'de yaşayan Levy, çevrim içi ortamda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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İsrailli gazeteci Gideon Levy ülkesinin yıllardır savaş suçu işlediğini açıkladı! İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez

"İSRAİLLİLER BİR SABAH KALKIP 'İŞGAL ZALİMCE, BUNA SON VERELİM' DEMEYECEK"

İsrail toplumunun daha önceki durumunu "yeterince kötü" olarak tanımlayan Levy, son bir buçuk ayda ise toplumun daha da fazla "ırkçılığa kaydığını" vurguladı.

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İsrailli gazeteci Gideon Levy ülkesinin yıllardır savaş suçu işlediğini açıkladı! İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez

İsrail toplumundan barış lehine olumlu bir değişimin gelmesinin mümkün olmadığı görüşünü dile getiren Levy, şunları kaydetti:

"İsrail toplumundan gelmeyecek. İsrailliler bir sabah kalkıp 'işgal çok zalimce, apartheid (ırkçı rejim) yasa dışı, hadi buna bir son verelim' demeyecek. Bu olmayacak. (İşgalin sürdüğü) Son 55 yılda bu olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bu ancak İsrailliler işgal nedeniyle bedel ödemeye, sürdürdükleri bu işgalden dolayı cezalandırılmaya başlarlarsa ve işgali devam ettirmek için ödemeleri gereken bedelin çok yüksek olduğunu fark ederlerse olur.

Ancak henüz bu aşamada değiliz. Uluslararası toplum konuşmayı bırakıp harekete geçmeli. Bunun da yakın gelecekte olacağını öngörmüyorum. Ancak sanırım bu an bir gün gelecek ve (uluslararası toplum) 'artık yeter' diyecek. O günü bekliyorum ancak bu çok yakın görünmüyor."