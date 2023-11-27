İsrailli gazeteci Gideon Levy ülkesinin yıllardır savaş suçu işlediğini açıkladı! İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez

İsrail toplumundan barış lehine olumlu bir değişimin gelmesinin mümkün olmadığı görüşünü dile getiren Levy, şunları kaydetti:

"İsrail toplumundan gelmeyecek. İsrailliler bir sabah kalkıp 'işgal çok zalimce, apartheid (ırkçı rejim) yasa dışı, hadi buna bir son verelim' demeyecek. Bu olmayacak. (İşgalin sürdüğü) Son 55 yılda bu olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bu ancak İsrailliler işgal nedeniyle bedel ödemeye, sürdürdükleri bu işgalden dolayı cezalandırılmaya başlarlarsa ve işgali devam ettirmek için ödemeleri gereken bedelin çok yüksek olduğunu fark ederlerse olur.

Ancak henüz bu aşamada değiliz. Uluslararası toplum konuşmayı bırakıp harekete geçmeli. Bunun da yakın gelecekte olacağını öngörmüyorum. Ancak sanırım bu an bir gün gelecek ve (uluslararası toplum) 'artık yeter' diyecek. O günü bekliyorum ancak bu çok yakın görünmüyor."