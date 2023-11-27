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İsrailli gazeteci Gideon Levy ülkesinin yıllardır savaş suçu işlediğini açıkladı! İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye havadan, denizden ve karadan bomba yağdıran İsrail, kadın çocuk yaşlı ayırt etmeden sivilleri hedef alıyor. Yerleşim yeri, okul, kilise ve hastaneleri bombalayan terör ordusu ile ilgili İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy'den çarpıcı açıklama geldi. Levy, İsrail ordusunun sadece savaş zamanlarında değil, 55 yıldır işgal altındaki Filistin topraklarında her gün rutin olarak "savaş suçu" işlediğini ve işgalin sona ermesinin tek yolunun Tel Aviv yönetiminin "bedel ödemeye" başlamasıyla olacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 27.11.2023 13:42Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 13:42