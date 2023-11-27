27 Kasım 2023, Pazartesi
Dünya "bilinmeyen bir bölgeye" girdi! Korkutan açıklama: Milyonlarca insan ölebilir | Muson yağmurları, sıcaklık rekorları...
2023 yılında yaşanan felaketler sonrası yapılan araştırmayla ilgili korkunç açıklama geldi. Oregon Üniversitesi öğretim üyesi Dr. William J. Ripple, 2023'ün küresel ortalama sıcaklıklardaki her 0,1 derecelik artışın milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:03
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