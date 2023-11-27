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Dünya "bilinmeyen bir bölgeye" girdi! Korkutan açıklama: Milyonlarca insan ölebilir | Muson yağmurları, sıcaklık rekorları...

2023 yılında yaşanan felaketler sonrası yapılan araştırmayla ilgili korkunç açıklama geldi. Oregon Üniversitesi öğretim üyesi Dr. William J. Ripple, 2023'ün küresel ortalama sıcaklıklardaki her 0,1 derecelik artışın milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:03
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Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi! Korkutan açıklama: Milyonlarca insan ölebilir | Muson yağmurları, sıcaklık rekorları...

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın geldiği boyut, ABD'deki Oregon Üniversitesi liderliğinde dünyanın çeşitli üniversitelerinden bilim insanlarının hazırladığı "2023'te İklim Değişikliğinin Durumu: Bilinmeyen Topraklara Giriş" raporunda ele alındı.

BioScience dergisinde yayımlanan çalışmayı yürüten uzmanlar, dünyanın iklim değişikliğinin ablukası altında olduğunu ve bilim insanlarının on yıllardır uyarılarda bulunduğu konuların artık gözle görülmeye başlandığını, yeni dönemde daha önce hiç kimsenin tecrübe etmediği koşullarla karşılaşılabileceğini vurguladı.

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Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi! Korkutan açıklama: Milyonlarca insan ölebilir | Muson yağmurları, sıcaklık rekorları...

Raporda 2023'ün, iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırılıkların dünyanın çeşitli yerlerinde kayda geçtiği bir yıl olduğu belirtilerek, rekor sıcaklıklar, okyanusların ısınmaya devam etmesi, Kuzey Atlantik deniz suyu yüzeyinin sıcaklığındaki artış ve Antarktika'daki buzul seviyesinin eşi benzeri görülmemiş şekilde düşük oranlara gerilemesi bu aşırılıklardan bazıları olarak sıralandı.

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Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi! Korkutan açıklama: Milyonlarca insan ölebilir | Muson yağmurları, sıcaklık rekorları...

Raporda, Haziran-Ağustos 2023'ün şimdiye kadar kayda geçen en sıcak dönem olduğu, dünyanın temmuz ayı başlarında, şimdiye kadarki en yüksek küresel günlük ortalama yüzey sıcaklığını gördüğü ve 12 Eylül itibarıyla, sıcaklığın, sanayi öncesi döneme göre 1,5 derecenin üzerinde olduğu 38 günün yaşandığı bilgisine yer verildi.

Bilim insanları, sıcaklıklardaki artışı dünyanın tehlikeli bir istikrarsızlığa doğru gitmesinin işareti olarak nitelendirirken insanlığın artık "bilinmeyen bir iklim bölgesine" girdiği tespitinde bulundu.

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Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi! Korkutan açıklama: Milyonlarca insan ölebilir | Muson yağmurları, sıcaklık rekorları...

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI FOSİL YAKIT KULLANIMINDAN 15 KAT DAHA DÜŞÜK

Antarktika'da 7 Temmuz'da yapılan ölçümlere göre deniz buzullarının, 1991-2023 ortalamasının 2,67 milyon kilometrekare altına gerileyerek bilinen en düşük seviyeye indiği ve Grönland'daki buzul kütlesinde rekor seviyelerde düşüş yaşandığı aktarılan raporda, bu yıl okyanuslardaki asitlenmenin de arttığı bildirildi.

Raporda, okyanuslardaki ısınmanın deniz canlılarının ölümüne, mercan resiflerinin kaybına ve geniş çaplı tropik fırtınaların artmasına yol açtığı ifade edildi.

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Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi! Korkutan açıklama: Milyonlarca insan ölebilir | Muson yağmurları, sıcaklık rekorları...

Kovid-19 salgını sonrasında yaşanan iyileşmenin geride kaldığına ve karbon emisyonlarının yeniden arttığına dikkat çekilen raporda, yıllık küresel kömür tüketiminin 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 161,5 exajoule'e ulaştığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında 2021-2022 döneminde yüzde 17'lik artış yaşanmasına rağmen bu oranın, fosil yakıt kullanımıyla karşılaştırıldığında 15 kat daha düşük olduğu kaydedildi.