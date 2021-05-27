27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrail'in saldırıları dini savaşı tetikleyecek! Bölgede beklenen derin tehlike

İsrail'in saldırıları dini savaşı tetikleyecek! Bölgede beklenen derin tehlike

"İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine devam etmesi, bölgede büyük bir dini savaşa sebep olacak." diyen Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Sinvar, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarına karşı dünya devletlerinin sessiz kalmasına ilişkin uyarıda bulundu.Mescid-i Aksa'ya dokunulması durumunda tüm Orta Doğu'nun şeklinin değişeceği tehdidinde bulunan Sinvar sözlerini şöyle sürdürdü: "Kudüs kenti kırmızı çizgidir. İsrail'in varlığı kentteki yaptıklarına bağlıdır. Direniş dünyaya ve düşmana 'Ateşle oynamayı bırakın' mesajı iletmek istedi." dedi.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 06:22
  • 1
  • 15
İsrail'in saldırıları dini savaşı tetikleyecek! Bölgede beklenen derin tehlike

İsrail saldırılarının ardından ilk kez basın karşısında konuşan Sinvar, art arda düzenlediği iki toplantıda Gazze Şeridi'ndeki yabancı basına ve Arap gazetecilere açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İsrail'in saldırıları dini savaşı tetikleyecek! Bölgede beklenen derin tehlike

"İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine devam etmesi, bölgede büyük bir dini savaşa sebep olacak." diyen Sinvar, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarına karşı dünya devletlerinin sessiz kalmasına ilişkin uyarıda bulundu.

  • 3
  • 15
İsrail'in saldırıları dini savaşı tetikleyecek! Bölgede beklenen derin tehlike

Mescid-i Aksa'ya dokunulması durumunda tüm Orta Doğu'nun şeklinin değişeceği tehdidinde bulunan Sinvar sözlerini şöyle sürdürdü:

  • 4
  • 15
İsrail'in saldırıları dini savaşı tetikleyecek! Bölgede beklenen derin tehlike

"Kudüs kenti kırmızı çizgidir. İsrail'in varlığı kentteki yaptıklarına bağlıdır. Direniş dünyaya ve düşmana 'Ateşle oynamayı bırakın' mesajı iletmek istedi. Başlangıçta, Kudüs yönünde roket fırlatmaya başladık ki düşman Mescid-i Aksa'yı himaye edecek adamlar olduğunu bilsin diye. Direnişin bir dakika içinde 200 kilometre menzilli yüzlerce roket atmaya gücü var."

  • 5
  • 15
İsrail'in saldırıları dini savaşı tetikleyecek! Bölgede beklenen derin tehlike

Sinvar, son İsrail saldırısında yaşananların yalnızca küçük bir manevra olduğunu belirterek Mescid-i Aksa'ya dokunulması halinde açık bir çatışmada ya da bölgesel bir savaşta durumun bu şekilde olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.