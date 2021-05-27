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İsrail'in saldırıları dini savaşı tetikleyecek! Bölgede beklenen derin tehlike
"İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine devam etmesi, bölgede büyük bir dini savaşa sebep olacak." diyen Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Sinvar, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarına karşı dünya devletlerinin sessiz kalmasına ilişkin uyarıda bulundu.Mescid-i Aksa'ya dokunulması durumunda tüm Orta Doğu'nun şeklinin değişeceği tehdidinde bulunan Sinvar sözlerini şöyle sürdürdü: "Kudüs kenti kırmızı çizgidir. İsrail'in varlığı kentteki yaptıklarına bağlıdır. Direniş dünyaya ve düşmana 'Ateşle oynamayı bırakın' mesajı iletmek istedi." dedi.
Giriş Tarihi: 27.05.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 06:22
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