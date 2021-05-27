İsrail'in saldırıları dini savaşı tetikleyecek! Bölgede beklenen derin tehlike

"Kudüs kenti kırmızı çizgidir. İsrail'in varlığı kentteki yaptıklarına bağlıdır. Direniş dünyaya ve düşmana 'Ateşle oynamayı bırakın' mesajı iletmek istedi. Başlangıçta, Kudüs yönünde roket fırlatmaya başladık ki düşman Mescid-i Aksa'yı himaye edecek adamlar olduğunu bilsin diye. Direnişin bir dakika içinde 200 kilometre menzilli yüzlerce roket atmaya gücü var."