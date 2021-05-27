3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları artırdı

DİNGOLAR TARAFINDAN YOK EDİLDİKLERİNE İNANILIYOR

Bununla birlikte, Tazmanya canavarları 8 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Diğer bazı yerli hayvanları avlayan ve leşleri yiyen hayvanların, insanlar ve tarım ürünleri için hiçbir tehlikesi bulunmuyor.

Diğer taraftan, Tazmanya canavarlarının Avustralya anakarasında, tahminen 3 bin yıl önce geniş kıtaya özgü bir vahşi köpek sürüsü olan dingolar tarafından yok edildiğine inanılıyor.