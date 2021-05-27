HaberlerGaleri3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları artırdı
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları artırdı
Avustralya anakarasında yeni Tazmanya canavarlarının doğuşu geniş çaplı çabaların soyu tükenmekte olan hayvanları koruyabileceğine dair umutları körükledi. Koruma gruplarının yaptığı açıklamaya göre, Tazmanya canavarları, keseli hayvanların kıtadan kaybolmasından 3 bin yıl sonra Avustralya anakarasında vahşi doğada doğdu. Avustralya'da doğan ilk yavru Tazmanya canavarına Joey ismini veren araştırmacılar, sağlığının mükemmel durumda olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 27.05.2021 08:59Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 09:41
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
52
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı
2
52
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı
3
52
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı
4
52
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı
5
52
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı