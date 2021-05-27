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3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları artırdı

Avustralya anakarasında yeni Tazmanya canavarlarının doğuşu geniş çaplı çabaların soyu tükenmekte olan hayvanları koruyabileceğine dair umutları körükledi. Koruma gruplarının yaptığı açıklamaya göre, Tazmanya canavarları, keseli hayvanların kıtadan kaybolmasından 3 bin yıl sonra Avustralya anakarasında vahşi doğada doğdu. Avustralya'da doğan ilk yavru Tazmanya canavarına Joey ismini veren araştırmacılar, sağlığının mükemmel durumda olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 09:41
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3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı

YEDİ TAZMANYA CANAVARI DOĞDU
Avustralya'da Aussie Ark ve diğer koruma gruplarından oluşan bir koalisyon, etçil memelilerden yedisinin Sidney'in kuzeyindeki Barrington Tops'ta bin dönümlük bir rezervde doğduğunu duyurdu. Ancak, araştırmacılar yalnızca bir tanesinin doğumuna tanıklık edebildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı

TAZMANYA CANAVARLARI AVUSTRALYA VAHŞİ DOĞASINA İLK KEZ GEÇEN YIL TANITILDI
Haber, 26 yetişkin Tazmanya canavarının onları yabani haşereler, zehirli otlar ve trafik gibi tehditlerden korumak için çitlerle çevrili geniş bir sığınağa bırakılmasından bir yıldan az bir süre sonra geldi. O zamanlar çevreciler bunu, kurtların 1990'larda ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'na geri dönüşüne benzer "tarihi" bir proje olarak tanımladı.

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3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı

"ÇOK DUYGULANDIK"
Aussie Ark'ın başkanı Tim Faulkner, "Tazmanya canavarları vahşi doğaya döndükten sonra, sonunda kendi başlarına kaldılar. İçeri girip Joey'in (Avustralya'da doğan ilk bebek Tazmanya canavarı) doğumunu onaylayana kadar onlara uzaktan bakıyorduk ve o an çok duygulandık" ifadelerini kullandı.

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3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı

SAĞLIĞI MÜKEMMEL DURUMDA
Örgüt, korucuların anne Tazmanya canavarının kesesini incelediklerini ve Joey'in sağlığının mükemmel olduğunu söyledi. Uzmanlar, ayrıca gelecek haftalarda haftalarda ek sağlık kontrolleri planladıklarını açıkladı.

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3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları arttırdı

DİNGOLAR TARAFINDAN YOK EDİLDİKLERİNE İNANILIYOR
Bununla birlikte, Tazmanya canavarları 8 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Diğer bazı yerli hayvanları avlayan ve leşleri yiyen hayvanların, insanlar ve tarım ürünleri için hiçbir tehlikesi bulunmuyor.

Diğer taraftan, Tazmanya canavarlarının Avustralya anakarasında, tahminen 3 bin yıl önce geniş kıtaya özgü bir vahşi köpek sürüsü olan dingolar tarafından yok edildiğine inanılıyor.