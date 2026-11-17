İsrail işgal güçlerinin Filistinlileri yüz tanımayla takip ettiği ortaya çıktı! 3,5 milyon fotoğraf Amazon'a yüklendi

The Guardian gazetesi, İsrail işgal güçlerinin, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri yüz tanıma teknolojisiyle takip etmek amacıyla milyonlarca fotoğrafı ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un bulut sistemine yüklediğini tespit etti.

Gazetenin ulaştığı belgelere ve İsrail işgal güçlerinden kaynaklarla yaptığı görüşmelere dayandırdığı haberine göre, İsrail işgal güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk aylarında Filistinlilere ait 3,5 milyon fotoğrafı Amazon'un bulut sistemine aktardı.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere ait geniş bir fotoğraf arşivini elinde bulunduran İsrail işgal güçlerine bağlı bir birim, 2024'ün başlarında Amazon'a, şirketin yapay zeka destekli görüntü analiz platformu "Rekognition"ı yüz tanıma amacıyla kullanmak istediğini bildirdi.

Fotoğraflar, İsrail işgal güçlerinin yazılım birimi bünyesinde faaliyet gösteren ve "Rolling Stone" olarak bilinen departman tarafından Amazon'un Tel Aviv yakınlarındaki veri merkezine yüklendi.

KONTROL NOKTALARINDA FİLİSTİNLİLERİN GÖRÜNTÜLERİ TOPLANDI



İsrail işgal güçleri, Gazze'yi hedef alan bombardımanlar nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kontrol noktalarından geçişleri sırasında sistematik biçimde fotoğraflarını çekti.