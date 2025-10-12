12 Ekim 2025, Pazar
İsrail’in başı belada! Türkiye’nin bölgesel etkisi Tel Aviv’i panikletti: Erdoğan artık merkez oyuncu
İsrail basını, Türkiye'nin Orta Doğu'daki yükselişini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel politika hamlelerini yakından takip ediyor. Maariv gazetesi yazarı Avi Aşkenazi, son analizinde Türkiye'nin artık Orta Doğu'da merkez oyuncu haline geldiğini ve İsrail'in bu durum karşısında ciddi endişe duyduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 12.10.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 11:07