İsrail’in başı belada! Türkiye’nin bölgesel etkisi Tel Aviv’i panikletti: Erdoğan artık merkez oyuncu

İsrail basını, Türkiye'nin Orta Doğu'daki yükselişini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel politika hamlelerini yakından takip ediyor. Maariv gazetesi yazarı Avi Aşkenazi, son analizinde Türkiye'nin artık Orta Doğu'da merkez oyuncu haline geldiğini ve İsrail'in bu durum karşısında ciddi endişe duyduğunu vurguladı.

Aşkenazi'nin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi resmen Orta Doğu'nun bölgesel gücü olarak tanıdı. Bu adım, Ankara'nın İran ve Mısır karşısındaki konumunu güçlendiriyor ve Erdoğan'a bölgesel etkisini artırma fırsatı sunuyor.

Türkiye, bu sayede Gazze ve Suriye'nin kuzeyinde doğrudan söz sahibi olma şansına kavuştu. Maariv yazarı Aşkenazi, bu hamlenin İsrail için "alarm zilleri" anlamına geldiğini belirtti.

Hava kuvvetleri ve stratejik yatırımlar

Türkiye, hava kuvvetlerini modernize etme hedefiyle F-35 ve F-16 filosunu güçlendirmek istiyor. Washington, Ankara'nın Rusya ile yakın ilişkisi ve S-400 sistemi nedeniyle satışları henüz onaylamasa da Erdoğan'ın son ziyaretinde işlerinin değişmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Aşkenazi'ye göre ayrıca ABD, Türkiye'nin mevcut filosunu modernize etmesine de ses etmiyor. Diğer taraftan, Ankara'ya iki sivil nükleer enerji santrali kurma fırsatı da sunuluyor. Maariv'e göre bu, Türkiye'nin bölgesel güç olarak rolünü pekiştirecek bir diğer stratejik hamle.

Gazze ve Kuzey Suriye'de doğrudan etki

Aşkenazi'nin aktardığı bilgiler ışığında, Erdoğan yönetimi, Gazze'nin yeniden inşası ve Suriye'nin kuzeyinde doğrudan etkili olacak. Bu süreç, yüz milyarlarca dolarlık yatırımları kapsayan uzun vadeli bir proje olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin bu adımları, hem ekonomik hem de jeopolitik avantaj sağlıyor. Aşkenazi'ye göre ise İsrail için ise bu durum, Tel Aviv'in stratejik planlarını yeniden gözden geçirmesi anlamına geliyor.

Doğu Akdeniz'de yeni denge

Türkiye, İsrail'in kuzey ve güney sınırları boyunca etkisini artırırken, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs ile deniz yetki alanı mücadelesi de devam ediyor.

Maariv yazarı Aşkenazi, Ankara'nın Libya'daki hamlelerini de hatırlatarak, Türkiye'nin bölgesel etkinliğini her cephede artırdığına dikkat çekti.

İran ve Rusya alarmda mı?

İsrail'in İran'a yönelik operasyonları, Şii ekseninin zayıflamasına yol açarken, Türkiye'ye ise bölgesel güç olma fırsatı sağladı. Ancak Aşkenazi'ye göre bir soru var:

İran ve müttefiki Rusya, Türkiye'nin yükselişini kendi çıkarlarına tehdit olarak gördüğünde nasıl bir tepki verecek?