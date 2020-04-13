ABD Donald Trump'ın attığı tweeti konuşuyor! Şok etkisi yarattı

Corona virüsün yeni üssü olan ABD, insanlık tarihinin en ağır sınavlarından birini veriyor. Başkan Trump'ın virüsle mücadelede eksik kaldığı, kamuoyu tarafından daha yüksek sesle dile getiriliyor. Trump ise, koronavirüse karşı verdiği mücadele için tek bir eleştiriyi kabul etmezken, kendisine yöneltilen bir eleştiriye de skandal şekilde yanıt verdi. ABD, Trump'ın attığı tweeti konuşuyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 13:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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