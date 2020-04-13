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ABD Donald Trump'ın attığı tweeti konuşuyor! Şok etkisi yarattı

Corona virüsün yeni üssü olan ABD, insanlık tarihinin en ağır sınavlarından birini veriyor. Başkan Trump'ın virüsle mücadelede eksik kaldığı, kamuoyu tarafından daha yüksek sesle dile getiriliyor. Trump ise, koronavirüse karşı verdiği mücadele için tek bir eleştiriyi kabul etmezken, kendisine yöneltilen bir eleştiriye de skandal şekilde yanıt verdi. ABD, Trump'ın attığı tweeti konuşuyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 13:43
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ABD Donald Trump'ın attığı tweeti konuşuyor! Şok etkisi yarattı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 853 bini aştı.

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ABD Donald Trump'ın attığı tweeti konuşuyor! Şok etkisi yarattı

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 114 bin 272 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 427 bin 806 kişi iyileşti.

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ABD Donald Trump'ın attığı tweeti konuşuyor! Şok etkisi yarattı

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 ABD genelinde 557 bin 590 kişide tespit edilirken, 22 bin 109 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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ABD Donald Trump'ın attığı tweeti konuşuyor! Şok etkisi yarattı

"10'DA BİRİ ÖLÜYOR"
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan orta yaşlıların (45-65) 10'da birinin hayata tutunamadığı ortaya çıktı.

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ABD Donald Trump'ın attığı tweeti konuşuyor! Şok etkisi yarattı

Sağlık alanında bilişim teknolojileri sunan Allscripts adlı şirket, ABD'de 43 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 6 bin 479 hasta kaydı üzerinden bir istatistik çalışması yaptı.