NÜKLEER BALİSTİK FÜZELER ABD ŞEHİRLERİNİ Mİ HEDEF ALACAK?

Tehditlerinin dozunu her geçen saniye artıran Bennett, İsrail'in yokluğunun sadece bölgesel değil, küresel bir güvenlik açığı yaratacağını savundu. Özellikle nükleer silahlanma ve uzun menzilli füze tehdidine dikkat çeken Naftali Bennett, "Orta Doğu'dan çekildiğinizde, ABD'nin en büyük şehirlerine nükleer balistik füzelerle gelirler" ifadelerini kullanarak gerilimi zirveye taşıdı. Bennett, İsrail'in bir nevi erken uyarı sistemi ve savunma hattı görevi gördüğünü iddia ederken, bu hattın kırılmasının bedelinin Amerikan şehirlerinin vurulması olacağını öne sürdü.





Bennett, İsrail'in ABD için ne anlama geldiğini tanımlarken oldukça iddialı askeri benzetmeler kullandı. İsrail'deki her bir vatandaşı birer nefer olarak niteleyen Naftali Bennett, "İsrail sayesinde binlerce askerini bu coğrafyaya göndermene gerek kalmıyor. Çünkü biz 10 milyon İsrailli askeriz. Uçak gemisi olarak adlandırılan İsrail bir yere gitmiyor ama Amerika'nın sırtımızı kollaması gerekiyor" sözleriyle aktardı. Bennett'in İsrail'i batmaz bir uçak gemisi ve her bir vatandaşını hazır kıta asker olarak tanımlaması, bölgedeki militarist bakış açısının ne denli derinleştiğini bir kez daha kanıtladı.