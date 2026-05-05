Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten ABD’ye "11 Eylül" tehdidi
İsrail'de yaklaşan genel seçimler öncesi siyaset kazanı kaynarken, katil Netanyahu'nun rakibi eski Başbakan Naftali Bennett'ten dikat çeken açıklamalar geldi. Katıldığı bir programda Bennett, ABD'yi tehdit ederek İsrail'e verilen desteğin kesilmesi senaryosunda dünyanın yeni bir 11 Eylül faciasıyla karşı karşıya kalacağını iddia ederek Washington yönetimine parmak salladı.
Terör devleti İsrail'de genel seçimlere kısa bir süre kala siyasi rekabet, diplomatik bir krize dönüşme potansiyeli taşıyan açıklamalara sahne oluyor.
SEÇİM ATMOSFERİNDE ABD'YE ŞANTAJ GİBİ UYARI
Netanyahu'nun en büyük rakibi olarak öne çıkan eski Başbakan Naftali Bennett, katıldığı televizyon programında adeta bir "tehdit diplomasisi" yürüterek ABD ile olan ilişkilerde köprüleri zorlayan ifadeler kullandı.
"BİZE SIRTINIZI DÖNEMEZSİNİZ"
Bennett, İsrail'in bölgedeki varlığının ABD'nin güvenliği için bir kalkan olduğunu savunurken, Naftali Bennett, "Bize sırtınızı dönemezsiniz" diyerek Washington'a olan sert uyarısını dile getirdi. Bennett'in bu çıkışı, İsrail iç siyasetindeki gerilimin dış politikaya nasıl yansıdığını gözler önüne sererken, olası bir iktidar değişiminde izlenecek stratejinin de sinyallerini verdi.
11 EYLÜL HATIRLATMASIYLA TEHDİT SENARYOSU
Bennett'in açıklamalarındaki en çarpıcı ve tartışma yaratan nokta ise tarihin en büyük terör saldırılarından biri olan 11 Eylül'ü gündeme getirmesi oldu. İsrail'in devre dışı kaldığı bir Orta Doğu'nun tüm dünya için bir cehenneme dönüşeceğini iddia eden Naftali Bennett, "İsrail'in hiç var olmadığını bir düşünün; Hizbullah ve Hamas güçlenecek. Ne olduğunu biliyoruz. 11 Eylül'de ikiz kuleler hedef alındı. Ben o sırada New York'taydım. İşte tam da 'Orta Doğu bizim sorunumuz değil, umurumuzda değil' dediğinizde olan budur" şeklinde konuştu
Bennett, bu sözleriyle ABD'nin bölgeden elini çekmesi veya İsrail'e desteğini azaltması durumunda radikal örgütlerin Amerikan topraklarını yeniden hedef alacağını savunarak korku dolu bir tablo çizdi.
NÜKLEER BALİSTİK FÜZELER ABD ŞEHİRLERİNİ Mİ HEDEF ALACAK?
Tehditlerinin dozunu her geçen saniye artıran Bennett, İsrail'in yokluğunun sadece bölgesel değil, küresel bir güvenlik açığı yaratacağını savundu. Özellikle nükleer silahlanma ve uzun menzilli füze tehdidine dikkat çeken Naftali Bennett, "Orta Doğu'dan çekildiğinizde, ABD'nin en büyük şehirlerine nükleer balistik füzelerle gelirler" ifadelerini kullanarak gerilimi zirveye taşıdı. Bennett, İsrail'in bir nevi erken uyarı sistemi ve savunma hattı görevi gördüğünü iddia ederken, bu hattın kırılmasının bedelinin Amerikan şehirlerinin vurulması olacağını öne sürdü.