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Haberler Galeri İsrail'de sokaklar karıştı! Askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler'e polisten sert müdahale

İsrail'de sokaklar karıştı! Askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler'e polisten sert müdahale

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail'de Ultra Ortodokos Yahudiler, Yüksek Mahkeme'nin haziran ayında onayladığı zorunlu askerlik yasasını protesto için sokaklara çıktı. İsrail polisi askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler'e sert müdahalelerde bulunurken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:30
İsrail’de sokaklar karıştı! Askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler’e polisten sert müdahale

İsrail'de, zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan Ultra Ortodoks Yahudiler bir kez daha protesto gösterisi düzenledi.

İsrail’de sokaklar karıştı! Askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler’e polisten sert müdahale

Kudüs'te bir askeri kayıt ofisini basmak isteyen göstericiler polis engelini aşmaya çalıştı.

Göstericiler polis bariyerlerini yıktı, çöp kutularını devirdi.

İsrail’de sokaklar karıştı! Askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler’e polisten sert müdahale

İsrail polisi coplarla göstericileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İsrail’de sokaklar karıştı! Askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler’e polisten sert müdahale

Atlı polisler de göstericilere sert müdahalede bulundu.

İsrail’de sokaklar karıştı! Askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler’e polisten sert müdahale

İsrail medya kuruluşu Kan`ın haberine göre sabah saatlerinden bu yana çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.