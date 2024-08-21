21 Ağustos 2024, Çarşamba
İsrail'de sokaklar karıştı! Askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler'e polisten sert müdahale
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail'de Ultra Ortodokos Yahudiler, Yüksek Mahkeme'nin haziran ayında onayladığı zorunlu askerlik yasasını protesto için sokaklara çıktı. İsrail polisi askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler'e sert müdahalelerde bulunurken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:30