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İsrail'de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti
İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin sağ politikalarına karşı düzenlenen protestoların 32. haftası... On binlerce İsrailli, aşırı sağcı koalisyon hükümetinin hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmasına yönelik iddailarla her hafta cumartesi akşamı meydanlarda toplanıyor.
Giriş Tarihi: 13.08.2023 09:31Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 09:37