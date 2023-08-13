İsrail’de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti

İsrail'de Netanyahu koalisyon hükümetine karşı başlayan protestolar 7 Ocak 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Her cumartesi akşamı meydanlara akın eden on binlerce İsrailli, aşırı sağcı hükümetin yargı reformuna karşı kitlesel gösteriler düzenliyor. İsrailliler, protestoların 32'inci haftasında yine meydanlardaydı.