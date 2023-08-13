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Haberler Galeri İsrail'de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti

İsrail'de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti

İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin sağ politikalarına karşı düzenlenen protestoların 32. haftası... On binlerce İsrailli, aşırı sağcı koalisyon hükümetinin hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmasına yönelik iddailarla her hafta cumartesi akşamı meydanlarda toplanıyor.

Giriş Tarihi: 13.08.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 09:37
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İsrail’de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti

İsrail'de Netanyahu koalisyon hükümetine karşı başlayan protestolar 7 Ocak 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Her cumartesi akşamı meydanlara akın eden on binlerce İsrailli, aşırı sağcı hükümetin yargı reformuna karşı kitlesel gösteriler düzenliyor. İsrailliler, protestoların 32'inci haftasında yine meydanlardaydı.

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İsrail’de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti

Gösteriler başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktada sürüyor.

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İsrail’de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti

Her hafta katılım sayısının arttığı protestoların 32. haftasında gösterilere ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

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İsrail’de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti

Aşırı sağcı hükümet karşıtı protesto hareketinin liderleri, burada kurulan sahnede hükümetin yargı düzenlemesini eleştiren konuşmalar yaptı.

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İsrail’de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti

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