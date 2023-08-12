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Plajda korkunç olay! Bir anda ayağına dolandı ne olduğunu gören kaçtı

Aşırı sıcak havaların gelmesiyle yılan vakaları artmaya başladı. Sıcak havadan bunalan yılanlar serinlemek için gölgelik alanlar ararken son gelen görüntüler herkesin kanını dondurdu. Köpeğini gezdirmek için kumsala inen kadın bacağına dolanan yılan nedeniyle çığlıklar içinde yardım istedi. Çevredekiler görünce kaçacak yer aradı.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 14:05
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Plajda korkunç olay! Bir anda ayağına dolandı ne olduğunu gören kaçtı

Son dönemde yılan haberleri yoğun ilgiyle takip edilmekte. Avustralya'dan gelen görüntüler ise tüm dünyayı ayağa kaldırdı.

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Plajda korkunç olay! Bir anda ayağına dolandı ne olduğunu gören kaçtı

PLAJDA YÜRÜRKEN AYAĞINA DOLANDI

Australya'nın Queensland şehrinde yaşayan bir kadın, kumsalda köpeğini gezdirirken dev bir yılanın saldırısına uğradı. Bu yılan zehirli bir deniz yılanıydı.

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Plajda korkunç olay! Bir anda ayağına dolandı ne olduğunu gören kaçtı

ÇIĞLIKLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Yılanın bacağına sarıldığını fark eden kadın, hemen oradan kaçarak telefonuna sarıldı. Yetkilileri arayan kadın, neye uğradığını şaşırdı.

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Plajda korkunç olay! Bir anda ayağına dolandı ne olduğunu gören kaçtı

Konuyla ilgili konuşan genç kadın, "Gerçekten bulabildiğim tek şey, yaklaşık 1 metreye kadar büyüyen ve iki ila üç yavrusu olan tehlikeli derecede zehirli bir tür olduğu. Tüm deniz yılanları gibi genç yaşta doğurur. Kıyı kesimlerinde ve bulanık nehir ağızlarında yaşarlar, bu da neden Burrum Heads kanalının ağzında bulunduğunu mükemmel bir şekilde açıklar." dedi.

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Plajda korkunç olay! Bir anda ayağına dolandı ne olduğunu gören kaçtı

BİR ANDA DOLANIP ISIRDI

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da denizde yüzen bir kişinin bacağına yılan sarıldı.