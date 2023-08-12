Plajda korkunç olay! Bir anda ayağına dolandı ne olduğunu gören kaçtı

Konuyla ilgili konuşan genç kadın, "Gerçekten bulabildiğim tek şey, yaklaşık 1 metreye kadar büyüyen ve iki ila üç yavrusu olan tehlikeli derecede zehirli bir tür olduğu. Tüm deniz yılanları gibi genç yaşta doğurur. Kıyı kesimlerinde ve bulanık nehir ağızlarında yaşarlar, bu da neden Burrum Heads kanalının ağzında bulunduğunu mükemmel bir şekilde açıklar." dedi.