12 Ağustos 2023, Cumartesi
Plajda korkunç olay! Bir anda ayağına dolandı ne olduğunu gören kaçtı
Aşırı sıcak havaların gelmesiyle yılan vakaları artmaya başladı. Sıcak havadan bunalan yılanlar serinlemek için gölgelik alanlar ararken son gelen görüntüler herkesin kanını dondurdu. Köpeğini gezdirmek için kumsala inen kadın bacağına dolanan yılan nedeniyle çığlıklar içinde yardım istedi. Çevredekiler görünce kaçacak yer aradı.
Giriş Tarihi: 12.08.2023 14:05
- 1
- 80
- 2
- 80
- 3
- 80
- 4
- 80
- 5
- 80