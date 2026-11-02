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ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de ara seçimlere sayılı günler kala Michigan'daki Senato yarışı hareketlendi. Demokratların ön seçimlerdeki adayı Abdul El-Sayed'in eski rakibi Haley Stevens, Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'a destek açıkladı. Demokratların kendi içindeki anlaşmazlık, kritik Senato yarışında dengeleri etkileyebilecek yeni bir gelişmeye dönüştü. The Telegraph'a göre son anketlerde El-Sayed az farkla önde görünürken yaşanan siyasi ayrışma, Cumhuriyetçiler için önemli bir fırsat yarattı. Öte yandan Trump yönetimi, Kongre'de çoğunluğu kaybetme ihtimaline karşı da şimdiden hazırlık yapıyor.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 1

ABD ara seçimlerinin en kritik mücadelelerinden biri olarak görülen Michigan'daki Senato yarışı, Demokrat Parti içindeki siyasi ayrışmayla yeni bir boyut kazandı.

Demokratların Senato adayı Abdul El-Sayed, bu kez yalnızca Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers ile değil, kendi partisinden gelen beklenmedik bir siyasi hamleyle de karşı karşıya kaldı.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 2

El-Sayed'in ağustos ayında yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde mağlup ettiği eski rakibi Haley Stevens, seçimlere yalnızca iki gün kala Cumhuriyetçi aday Rogers'a destek verdiğini açıkladı. Michigan'ı temsil eden Demokrat Kongre üyesi Stevens, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı videoda kararını duyurdu.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 3

Stevens, açıklamasında El-Sayed'in kendisini kampanyasında istemediğini ve uzak durmasını söylediğini belirterek Rogers'ı destekleme kararı aldığını ifade etti.

Demokrat Parti içindeki anlaşmazlığın kamuoyuna taşınması, Cumhuriyetçiler açısından kritik bir fırsat yarattı. Üstelik Stevens'ın açıklaması, Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyebilecek eyaletlerden biri olan Michigan'da geldi.

ABD Başkanı Donald Trump da Stevens'ın kararını memnuniyetle karşıladı. Cumhuriyetçi aday Rogers ise eski Demokrat rakibinin desteğini mitingde değerlendirerek Stevens'ı "çok cesur" olarak nitelendirdi ve Cumhuriyetçi Parti'ye katılmasını istedi.

Reuters'ın 1 Kasım tarihli haberine göre Stevens'ın açıklaması, Demokratlar arasındaki bölünmeyi daha da derinleştirdi. Ancak gelişmenin El-Sayed'in seçim şansını ne ölçüde etkileyeceği henüz belli değil.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 4

SON ANKETLERDE MICHIGAN YARIŞI! DEMOKRAT ADAY ÖNDE

Michigan'daki siyasi gerilimin seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı merak edilirken, kamuoyu yoklamaları yarışın hâlâ çekişmeli geçtiğini gösteriyor.

The Telegraph'ın aktardığı son anketlerde El-Sayed'in Cumhuriyetçi rakibi Rogers'ın az farkla önünde olduğu belirtiliyor.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 5

Öte yandan 1 Kasım'da yayımlanan New York Times/Siena anketi, El-Sayed'i yüzde 53, Rogers'ı ise yüzde 42 seviyesinde gösterdi. Bu ölçüm, Stevens'ın desteğini açıklamasından sonra yayımlanan önemli bir veri niteliği taşıyor. El-Sayed'in kampanyası da açıklamanın ardından dört saat içinde 1,2 milyon dolar bağış topladığını bildirdi.

Bu nedenle Stevens'ın hamlesi Demokratlar açısından önemli bir siyasi ayrışma yaratsa da Michigan'daki yarışın sonucunu değiştirdiğini söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor.

Demokratların Michigan'da yaşayacağı olası bir kayıp, Senato'da çoğunluğu ele geçirme hedefini daha da zorlaştırabilir. Cumhuriyetçiler ise eyaletteki bu gelişmeyi kendi lehlerine çevirmeye çalışıyor.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 6

TRUMP CEPHESİNDE 'YA KONGRE'Yİ KAYBEDERSEK?' HAZIRLIĞI! BEYAZ SARAY'DA GİZLİ PLAN

Michigan'daki gelişmeler Cumhuriyetçiler açısından dikkat çekerken, Beyaz Saray'da ise ara seçimlerin olası sonuçlarına yönelik farklı senaryolar üzerinde çalışılıyor.

The Telegraph'ın haberine göre Trump yönetimi, Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi ihtimaline karşı başkanın siyasi gündemini sürdürmesini sağlayacak gizli bir plan hazırladı.

Genelkurmay başkan yardımcısı Stephen Miller ve ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought'un da aralarında bulunduğu üst düzey isimler, aylardır bu hazırlıklar üzerinde çalışıyor.

Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Will Scharf ve ekibi ise Trump'ın Kongre onayı olmadan hangi adımları atabileceğini, başkanlık yetkilerinin sınırlarını ne ölçüde zorlayabileceğini ve olası hukuki itirazlara karşı bu kararları nasıl savunabileceklerini değerlendiriyor.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 7

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN VİZE KISITLAMALARINA KADAR YENİ ADIMLAR MASADA

Trump yönetiminin değerlendirdiği başkanlık kararları arasında dikkat çeken başlıklar bulunuyor.

Bunlar arasında:

  • Kritik minerallerin ve rüzgâr türbinlerinin ithalatına yeni gümrük vergileri getirilmesi,
  • Uluslararası öğrencilere yönelik vize kurallarının sıkılaştırılması,
  • Geçici yabancı işçilerin vize şartlarının ağırlaştırılması,
  • Konut ve inşaat maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni tedbirler alınması,
  • Federal kurumların harcamaları ve devlet hibeleri üzerindeki başkanlık kontrolünün artırılması yer alıyor.

Russell Vought'un ayrıca Kongre tarafından daha önce tahsis edilen bütçelerin hangi yönetim öncelikleri için kullanılabileceğini incelediği belirtiliyor.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 8

DEMOKRATLAR KONGRE'Yİ KAZANIRSA TRUMP'I NE BEKLİYOR?

Demokratların Temsilciler Meclisi veya Senato'da çoğunluğu elde etmesi, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin kalan iki yılında Washington'daki siyasi dengeleri değiştirebilir.

Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanırsa Trump yönetimine yönelik soruşturmalar başlatabilecek, komite çalışmalarını kontrol edebilecek, belge talep edebilecek ve Kongre celpleri gönderebilecek.

Senato'da çoğunluğu ele geçirmeleri durumunda ise Trump'ın üst düzey yönetim kadrolarına ve federal yargıya yapacağı atamaları engelleme veya geciktirme imkânı elde edebilecekler.

Bununla birlikte Demokratların Kongre'de çoğunluğu kazanması, Trump'ın bütün yetkilerini kaybedeceği anlamına gelmiyor.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 9

ABD Başkanı, Kongre'den geçen ve kendisinin onaylamadığı yasa tasarılarını veto etme yetkisini koruyor. Demokratların başkanlık vetosunu aşabilmesi için her iki kanatta da üçte iki çoğunluğa ulaşması gerekiyor.

Trump ayrıca dış politika, ticaret ve federal yönetim alanlarında yürütme yetkilerini kullanmayı sürdürebilecek. Ancak bu yetkiler kapsamında atacağı adımların hukuka uygunluğu mahkemeler tarafından denetlenebilecek.

Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanırım Bay Veto olacağım. Bir veya iki ay boyunca veto kullanırım, sonra muhtemelen anlaşmalar yaparız." ifadelerini kullandı.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 10

Beyaz Saray avukatları da olası Demokrat çoğunluğunun başlatabileceği soruşturmalar için şimdiden hazırlık yapıyor. Yetkililere Kongre'den gelebilecek belge talepleri ve celpler karşısında nasıl hareket edecekleri konusunda bilgilendirme yapıldığı belirtiliyor.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 11

ABD ARA SEÇİMLERİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak ara seçimler, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ortasında Kongre'nin kontrolünün hangi partide olacağını belirleyecek.

ABD'de başkanlık seçimleri dört yılda bir düzenleniyor. Ara seçimler ise başkanlık döneminin ikinci yılında, yani iki başkanlık seçiminin tam ortasında gerçekleştiriliyor.

Bu seçimlerde doğrudan başkan seçilmiyor. Seçmenler, federal yasama organı olan Kongre'nin iki kanadındaki temsilcileri belirliyor.

Ara seçimler, görevdeki başkanın politikalarına yönelik halk desteğini ölçen önemli bir siyasi gösterge olarak kabul ediliyor. Üstelik seçim sonuçları, başkanın kalan iki yıllık görev süresinde hareket alanını doğrudan etkileyebiliyor.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 12

KİM, NEYİ SEÇİYOR?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde seçmenler, Kongre'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yeni üyelerini belirleyecek. Ayrıca 39 eyalette valilik seçimleri gerçekleştirilecek.

Temsilciler Meclisi: Kongrenin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için seçim yapılacak. İki yılda bir yenilenen Meclis'te her eyalet, nüfusuna göre belirlenen sayıda temsilciyle yer alıyor. Bütçe, vergiler ve federal yasaların hazırlanmasında önemli yetkilere sahip olan Meclis, aynı zamanda başkanlık yönetimini denetleme ve soruşturma yetkisini kullanabiliyor.

Senato: Kongrenin üst kanadındaki 100 sandalyeden 35'i için seçime gidilecek. Altı yıllığına seçilen senatörlerin görev süreleri kademeli olarak dolduğu için her ara seçimde Senato'nun tamamı yenilenmiyor. Senato; üst düzey devlet görevlilerinin atamalarını onaylama, uluslararası anlaşmaları kabul etme ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen yasa tasarılarını değerlendirme yetkisine sahip.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 13

Valilik seçimleri: 39 eyalette seçmenler, eyalet yönetimlerinin başına geçecek valileri belirleyecek. Valiler; eyalet bütçesi, eğitim, güvenlik ve yerel yönetim politikaları gibi alanlarda önemli kararlar alıyor.

Seçimlerin en önemli sonucu ise Kongre'deki güç dengelerinin değişip değişmeyeceği olacak. Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde ederek Trump yönetiminin yasama faaliyetlerini sınırlandırmayı ve yönetim üzerindeki denetimi artırmayı hedefliyor. Cumhuriyetçiler ise her iki kanattaki çoğunluklarını koruyarak Trump'ın siyasi gündemini Kongre desteğiyle hayata geçirmeyi amaçlıyor.

ABD'de ara seçim öncesi dengeleri sarsan hamle! Demokratların kendi içinden Trump'a destek çıktı 14

CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLARIN HEDEFİ NE?

Cumhuriyetçiler, Trump'ın başkanlığında Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluklarını korumak istiyor.

Demokratlar ise Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde ederek Trump yönetimi üzerinde daha fazla denetim kurmayı hedefliyor.

Mevcut tabloda Cumhuriyetçiler Senato'da 53'e 47, Temsilciler Meclisi'nde ise 218'e 214'lük dar bir çoğunluğa sahip. Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor. Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye hesaplaması ise mevcut boş koltuklar ve bağımsız üyelerin konumuna göre değişiyor.

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