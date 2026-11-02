Demokratların Senato adayı Abdul El-Sayed, bu kez yalnızca Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers ile değil, kendi partisinden gelen beklenmedik bir siyasi hamleyle de karşı karşıya kaldı.

ABD ara seçimlerinin en kritik mücadelelerinden biri olarak görülen Michigan'daki Senato yarışı, Demokrat Parti içindeki siyasi ayrışmayla yeni bir boyut kazandı.

El-Sayed'in ağustos ayında yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde mağlup ettiği eski rakibi Haley Stevens, seçimlere yalnızca iki gün kala Cumhuriyetçi aday Rogers'a destek verdiğini açıkladı. Michigan'ı temsil eden Demokrat Kongre üyesi Stevens, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı videoda kararını duyurdu.

Reuters'ın 1 Kasım tarihli haberine göre Stevens'ın açıklaması, Demokratlar arasındaki bölünmeyi daha da derinleştirdi. Ancak gelişmenin El-Sayed'in seçim şansını ne ölçüde etkileyeceği henüz belli değil.

ABD Başkanı Donald Trump da Stevens'ın kararını memnuniyetle karşıladı. Cumhuriyetçi aday Rogers ise eski Demokrat rakibinin desteğini mitingde değerlendirerek Stevens'ı "çok cesur" olarak nitelendirdi ve Cumhuriyetçi Parti'ye katılmasını istedi.

Demokrat Parti içindeki anlaşmazlığın kamuoyuna taşınması, Cumhuriyetçiler açısından kritik bir fırsat yarattı. Üstelik Stevens'ın açıklaması, Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyebilecek eyaletlerden biri olan Michigan'da geldi.

Stevens, açıklamasında El-Sayed'in kendisini kampanyasında istemediğini ve uzak durmasını söylediğini belirterek Rogers'ı destekleme kararı aldığını ifade etti.

Öte yandan 1 Kasım'da yayımlanan New York Times/Siena anketi, El-Sayed'i yüzde 53, Rogers'ı ise yüzde 42 seviyesinde gösterdi. Bu ölçüm, Stevens'ın desteğini açıklamasından sonra yayımlanan önemli bir veri niteliği taşıyor. El-Sayed'in kampanyası da açıklamanın ardından dört saat içinde 1,2 milyon dolar bağış topladığını bildirdi.

Bu nedenle Stevens'ın hamlesi Demokratlar açısından önemli bir siyasi ayrışma yaratsa da Michigan'daki yarışın sonucunu değiştirdiğini söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor.

Demokratların Michigan'da yaşayacağı olası bir kayıp, Senato'da çoğunluğu ele geçirme hedefini daha da zorlaştırabilir. Cumhuriyetçiler ise eyaletteki bu gelişmeyi kendi lehlerine çevirmeye çalışıyor.