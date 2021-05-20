İsrail katletmeye dünya izlemeye devam ediyor! Bu kez hedef sanayi bölgesi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni hava ve kara saldırılarıyla yoğun şekilde vurmayı sürdürüyor. Gazze'nin doğusunda sanayi bölgesi hedef alındı ve bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1710'a ulaştığını bildirmişti. Öte yandan İsrailli yetkililerin ateşkes görüşmelerinde 24 saat içinde ilerleme sağlanmasını bekledikleri aktarıldı. İsrail Güvenlik Kabinesi, olası ateşkesi görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında saat 19.00'da toplanacak.