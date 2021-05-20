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İsrail katletmeye dünya izlemeye devam ediyor! Bu kez hedef sanayi bölgesi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni hava ve kara saldırılarıyla yoğun şekilde vurmayı sürdürüyor. Gazze'nin doğusunda sanayi bölgesi hedef alındı ve bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1710'a ulaştığını bildirmişti. Öte yandan İsrailli yetkililerin ateşkes görüşmelerinde 24 saat içinde ilerleme sağlanmasını bekledikleri aktarıldı. İsrail Güvenlik Kabinesi, olası ateşkesi görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında saat 19.00'da toplanacak.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 17:00
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İsrail katletmeye dünya izlemeye devam ediyor! Bu kez hedef sanayi bölgesi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Gazze'nin farklı bölgelerinin savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

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İsrail katletmeye dünya izlemeye devam ediyor! Bu kez hedef sanayi bölgesi

Ordunun Twitter hesabından yapılan başka bir açıklamada ise İsrail vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar korunan alanlarda kalmaları istendi.

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İsrail katletmeye dünya izlemeye devam ediyor! Bu kez hedef sanayi bölgesi

İsrail'in saldırıları devam ederken, Gazze'nin doğusunda sanayi bölgesi hedef alındı ve bir fabrikada büyük bir yangın çıktı.

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İsrail katletmeye dünya izlemeye devam ediyor! Bu kez hedef sanayi bölgesi

Saldırılarda ayrıca Tel Zater bölgesindeki Cibaliya kampındaki bir evin yerle bir edildiği ifade edildi.

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İsrail katletmeye dünya izlemeye devam ediyor! Bu kez hedef sanayi bölgesi

Öte yandan, İsrail'in yoğun saldırılarına karşılık Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'e ait Tselem kara üssünün roketlerle hedef alındığı açıklandı.