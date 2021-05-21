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Filistinliler ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler sabah namazında Mescid-i Aksa'ya giderek İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi kutladı. Sabah namazının ardından havai fişekler atan Filistinliler, "canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Muhammed'in ümmeti boyun eğmez" şeklinde zafer sloganları atarak Aksa'dan ayrıldı.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 09:38
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Filistinliler ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin kapılarından tekbirler getirerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarını selamlayarak sevinç gösterisinde bulundu.

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Filistinliler ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Sabah namazının ardından havai fişekler atan Filistinliler, "canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Muhammed'in ümmeti boyun eğmez" şeklinde zafer sloganları atarak Aksa'dan ayrıldı.

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Filistinliler ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Benzer kutlamalar işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de düzenlendi.

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Filistinliler ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti.

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Filistinliler ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.