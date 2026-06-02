Medine-i Münevvere'de akın: Kalabalık yönetim sistemleri devrede

OTOBÜS FİLOLARI VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ALARMDA

Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan saha ekipleri, Mekke-Medine otoyolu ile şehir içi oteller bölgesinde trafik akışını pürüzsüz yönetmek için geçici kontrol ve yönlendirme noktaları oluşturdu. KALABALIK YÖNETİM SİSTEMLERİ DEVREYE ALINDI.

Özellikle Mescid-i Nebevi'yi çevreleyen merkezi alandaki ticari pazarlar ve oteller bölgesinde insan trafiğini rahatlatmak adına akıllı sinyalizasyon ve otonom kalabalık yönetim sistemleri devreye alındı.

BAKANLIK KRONİK RAHATSIZLIKLARI BULUNAN YAŞLI HACILAR İÇİN ALARMA GEÇTİ Sağlık Bakanlığı ise hac sonrasında Medine'ye yorgun düşmüş veya kronik rahatsızlıkları bulunan yaşlı hacılar için alarma geçti. Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Mescid-i Nebevi çevresindeki tüm mobil sağlık klinikleri, dehidrasyon ve mevsimsel yorgunluk vakalarına karşı teyakkuz durumunu sürdürüyor.