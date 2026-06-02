Medine-i Münevvere'de akın: Kalabalık yönetim sistemleri devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Mekke-i Mükerreme'deki kutsal mekanlarda hac farizasını başarıyla yerine getiren yüz binlerce uluslararası hacı kafilesi, Hz. Muhammed'in (aleyhisselam) şehri Medine-i Münevvere'ye akın etti. Özellikle Mescid-i Nebevi'yi çevreleyen merkezi alandaki ticari pazarlar ve oteller bölgesinde insan trafiğini rahatlatmak adına akıllı sinyalizasyon ve otonom kalabalık yönetim sistemleri devreye alındı.

İslam dünyasının kalbinde hac heyecanının tamamlanmasının ardından, organizasyonun devasa lojistik çarkı bu kez Medine-i Münevvere'ye döndü. Hac ibadetini tamamlayıp memleketlerine dönmeden önce Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek ve Peygamber Efendimiz'in kabrinin yer aldığı Hücre-i Saadet ile Ravza-i Mutahhara'da dua etmek isteyen binlerce hacı kafilesi otobüslerle şehre giriş yaptı.

Suudi yetkililer, kara yoluyla gelenlerin "Kara Hacıları Karşılama Merkezi" üzerinden, hava ve deniz yoluyla intikal edenlerin ise "Gümrük ve Göç Merkezleri" vasıtasıyla 24 saat kesintisiz çalışan bir lojistik çerçevede şehre kabul edildiğini açıkladı.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE TARİHİ AKIN
İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı Medine Bölge Müdürlüğü, Mescid-i Nebevi ve çevresindeki avlularda tarihi bir yoğunluk yaşandığını bildirdi.

İZDİHAMA İZİN VERİLMEDİĞİ AKTARILDI
Yoğunluk nedeniyle Ravza-i Mutahhara ziyaretlerinin tamamen "Nusuk" uygulaması üzerinden randevulu sistemle kontrol altında tutulduğu, böylece hiçbir karışıklığa ve izdihama izin verilmediği aktarıldı.

İRŞAD MASALARI AKTİF HALE GETİRİLDİ

Farklı ülkelerden gelen milyonlarca misafirin manevi rehberlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mescid-i Nebevi içinde 20'den fazla dilde anlık çeviri ve irşad masaları aktif hale getirildi.

OTOBÜS FİLOLARI VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ALARMDA
Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan saha ekipleri, Mekke-Medine otoyolu ile şehir içi oteller bölgesinde trafik akışını pürüzsüz yönetmek için geçici kontrol ve yönlendirme noktaları oluşturdu.

KALABALIK YÖNETİM SİSTEMLERİ DEVREYE ALINDI.
BAKANLIK KRONİK RAHATSIZLIKLARI BULUNAN YAŞLI HACILAR İÇİN ALARMA GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı ise hac sonrasında Medine'ye yorgun düşmüş veya kronik rahatsızlıkları bulunan yaşlı hacılar için alarma geçti. Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Mescid-i Nebevi çevresindeki tüm mobil sağlık klinikleri, dehidrasyon ve mevsimsel yorgunluk vakalarına karşı teyakkuz durumunu sürdürüyor.

Yetkililer, hacıların Medine'de ortalama 8 ila 9 gün konaklayacağını ve ardından ülkelerine tahliye uçuşlarının yine Medine üzerinden sorunsuz şekilde tamamlanması için küresel hava yolu şirketleriyle tam bir senkronizasyon sağlandığını vurguladı.

