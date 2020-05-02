İspanya'dan son dakika corona virüs açıklaması!

"Olağanüstü halin iyi işlediğini ve buna ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. A planı olağanüstü hal ve bir B planı yok. Çünkü diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olan ve toplu olarak korunmamızı sağlayan tek yol bu." diyen Sanchez, OHAL'in 2 hafta daha uzatılması talebiyle, gelecek çarşamba meclisin onayını isteyeceklerini söyledi.