İspanya'dan son dakika corona virüs açıklaması! Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'dan kötü haberler geliyor. Başbakan Pedro Sanchez, 'Aşı bulunmadıkça, önümüzdeki aylarda salgının tekrar arttığına tanıklık edeceğiz' dedi ve ülkede OHAL'in uzayacağını açıkladı. Giriş Tarihi: 02.05.2020 20:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 20:31
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan beri uygulanan ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin (OHAL) 23 Mayıs'a kadar uzatılacağını açıkladı.
Sanchez, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a karşı sosyal ve ekonomik yeni tedbirleri açıkladı.
"Olağanüstü halin iyi işlediğini ve buna ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. A planı olağanüstü hal ve bir B planı yok. Çünkü diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olan ve toplu olarak korunmamızı sağlayan tek yol bu." diyen Sanchez, OHAL'in 2 hafta daha uzatılması talebiyle, gelecek çarşamba meclisin onayını isteyeceklerini söyledi.
"Aşı bulunmadıkça, önümüzdeki aylarda salgının tekrar arttığına tanıklık edeceğimize eminim." diyen Sanchez, salgına karşı alınan bireysel korumaların aynı ciddiyetle devam etmesi gerektiğini ve ulusal sağlık sisteminin stres altına girmesini önlemek zorunda olduklarını vurguladı.
Ülke genelinde 4 aşamalı olacak ve 4 Mayıs Pazartesi günü yürürlüğe girecek kademeli normale geçiş süreciyle ilgili de detaylar paylaşan Sanchez, "4 Mayıs'tan itibaren toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu olacak." dedi.