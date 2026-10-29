ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HALEN DEVAM EDİYOR İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında bir gün geride kalırken gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti. İş makinaları ve bine yakın personel aydınlatılan kaza bölgesinde tren vagonlarında ceset ve yaralı aradı.

Helikopter dron arama köpekleri dahil tüm imkanlar kullanılırken hayatını kaybeden AVE hızlı trenindeki makinistin Antanio Acedo Meneses olduğu açıklandı. 36 yaşındaki makinistin dede ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu bu nedenle kendisinin de makinistliği seçtiği belirtildi. Kazada stajyer makinist David Cabanas'ın öldüğü ifade edildi.

Kaza bölgesinde ve Toledo şehrinde aileler için irtibat merkezleri kuruldu. Ancak buna rağmen İspanya dışında veya kaza bölgesine uzak olan kaza kurbanlarının yakınları ise sosyal medyadan tanıdıklarına ulaşmak için çağrıda bulunuyor.

Kazaya karışan şirketlerden biri olan Renfe ise Aralık ayına kadar Madrid Endülüs tren seferleri için bilet satışını durdurdu.