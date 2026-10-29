İspanya'daki tren faciasında kan donduran ihmal: Ses kayıtları yayınlandı
İspanya'da 68 kişinin hayatını kaybettiği, 15'i ağır 50'den fazla kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren faciasına ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. El Pais gazetesinin yayımladığı kayıtlara göre; Madrid Atocha Kontrol Merkezi'ndeki teknisyen, raylarda duran arızalı treni kontrol etmeden arkadan gelen diğer hızlı trene "Normal hızda seyre devam et" talimatı verdiği belirlendi.
İspanya'da dün yerel saat ile 08:54'te iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı.
İspanya'nın en önemli gazetelerinden El Paris 68 kişinin ölümü 15'i ağır 50'den fazla yolcunun yaralandığı kaza sırasında tren makinistleri ile Madrid Atocha Ana İstasyon birim sorumlusu arasındaki konuşma kayıtlarını paylaştı.
Buna göre, Madrid-Endülüs hattının kontrol noktalarından biri olan Urda Tren İstasyonunda sistem arızası yaşandı. Bunun üzerine güzergah boyunda demiryolunda bulunan tüm trenler durdu. Sistem arızası nedeniyle Urda Tren İstasyonunun görevini Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi devraldı.
Ses kayıtlarına göre durmakta olan Iryo treninin makinisti ile Atocha'daki kontrol operatörü arasındaki iki görüşme ve arkadan gelen AVE treninin makinisti ile aynı kontrol operatörü arasındaki bir görüşme gerçekleşti.
Atocha'daki sorumlu teknisyen Iryo treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine, protokolde belirtildiği gibi saatte 40 kilometre hız sınırıyla "görüş mesafesi içinde" değil, "normal seyir"e yeniden başlaması emrini verdi. Bunu, önlerinde hattı tıkayan başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden yaptı.