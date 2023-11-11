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İşgalci İsrail mazlumları zorla göçe zorluyor! Filistinliler Nekbe’yi (Büyük Felaket) ikinci kez yaşıyor
İşgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken, yoğun saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde katillerin mazlumları sürgün ederek güneye gitmeye zorlamalarının üzerine trajik kareler dünyanın utanç tablosunu oluştur bir nitelik taşıyor. Tehcire zorlanan Filistinli vatandaşlar Nekbe'yi (Büyük Felaket) ikinci kez yaşadıklarını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 11.11.2023 23:38Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 23:50