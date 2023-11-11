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Haberler Galeri İşgalci İsrail mazlumları zorla göçe zorluyor! Filistinliler Nekbe’yi (Büyük Felaket) ikinci kez yaşıyor

İşgalci İsrail mazlumları zorla göçe zorluyor! Filistinliler Nekbe’yi (Büyük Felaket) ikinci kez yaşıyor

İşgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken, yoğun saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde katillerin mazlumları sürgün ederek güneye gitmeye zorlamalarının üzerine trajik kareler dünyanın utanç tablosunu oluştur bir nitelik taşıyor. Tehcire zorlanan Filistinli vatandaşlar Nekbe'yi (Büyük Felaket) ikinci kez yaşadıklarını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 11.11.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 23:50
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İşgalci İsrail mazlumları zorla göçe zorluyor! Filistinliler Nekbe’yi Büyük Felaket ikinci kez yaşıyor

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin Gazze Vadisi'nin güneyine gitmesi yönündeki tehditlerini sürdürüyor.

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İşgalci İsrail mazlumları zorla göçe zorluyor! Filistinliler Nekbe’yi Büyük Felaket ikinci kez yaşıyor

ÇOCUK KATİLİ İSRAİL!

İşgalci İsrail ordusu, evleri bombalanarak yerinden edilen binlerce sivilin sığınmak zorunda kaldığı hastaneleri de hedef alarak buradaki insanları yine göçe zorluyor.

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İşgalci İsrail mazlumları zorla göçe zorluyor! Filistinliler Nekbe’yi Büyük Felaket ikinci kez yaşıyor

SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM!

Gazze'de binlerce sivilin sığındığı Şifa, Endonezya, Kudüs gibi hastanelerin bazı bölümleri ve çevresi, İsrail bombardımanı, topçu atışı ve askerlerin doğrudan ateşi sonucu defalarca hedef alındı.

Yoğun saldırı altındaki bölgeden ayrılmak zorunda kalan Gazzeliler için güneye göç bir "çile yoluna" dönüştü.

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İşgalci İsrail mazlumları zorla göçe zorluyor! Filistinliler Nekbe’yi Büyük Felaket ikinci kez yaşıyor

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının trajik koşullarda yollara düştüğü görüldü.

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İşgalci İsrail mazlumları zorla göçe zorluyor! Filistinliler Nekbe’yi Büyük Felaket ikinci kez yaşıyor

Yaya halde göç ettirilenler arasında yaralı durumda olanlar, tekerlekli sandalyede götürülenler ve koltuk değnekleri ile yürümeye çalışanlar dikkati çekti.

Bir kadının, iki küçük çocuğunu ayrı ayrı bebek araç koltuklarında sürükleyerek taşıdığı görüntüler yürekleri burktu.