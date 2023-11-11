İşgalci İsrail mazlumları zorla göçe zorluyor! Filistinliler Nekbe’yi (Büyük Felaket) ikinci kez yaşıyor

SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM!

Gazze'de binlerce sivilin sığındığı Şifa, Endonezya, Kudüs gibi hastanelerin bazı bölümleri ve çevresi, İsrail bombardımanı, topçu atışı ve askerlerin doğrudan ateşi sonucu defalarca hedef alındı.

Yoğun saldırı altındaki bölgeden ayrılmak zorunda kalan Gazzeliler için güneye göç bir "çile yoluna" dönüştü.