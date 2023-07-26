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Haberler Galeri İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor vefat etti! 2018'de Müslüman olmuştu

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor vefat etti! 2018'de Müslüman olmuştu

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında vefat etti. Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." demişti.

Giriş Tarihi: 26.07.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 23:18
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İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor vefat etti! 2018’de Müslüman olmuştu

Eski adı Sinead O'Connor olan ve Müslüman oduktan sonra Şüheda Davitt adını alan şarkıcının ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

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İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor vefat etti! 2018’de Müslüman olmuştu

Açıklamada, 56 yaşındaki Davitt'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

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İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor vefat etti! 2018’de Müslüman olmuştu

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran Davitt bugüne kadar 10 albüm çıkardı.

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İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor vefat etti! 2018’de Müslüman olmuştu

Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor vefat etti! 2018’de Müslüman olmuştu

İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti.