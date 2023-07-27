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ABD Kongresi'nde UFO itirafı: Uzay aracından cansız bedenini çıkardık

ABD Kongresi tarihi oturum ile gündeme geldi. Kongrede; UFO ve UAP olarak bilinen tanımlanamayan cisimler veya tanımlanamayan hava olgularına ilişkin bir oturum yapıldı ve bu oturumda yaşananlar adeta güne damga vurdu. ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verirken tanıklardan biri ABD'nin UFO kalıntıları topladığı ve bu nesnelerden birisinden 'insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri' çıktığını açıklaması sonrası Pentagon'dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:09
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ABD Kongresi’nde UFO itirafı: Uzay aracından cansız bedenini çıkardık

Dünya ABD Kongre'sindeki UFO oturumu ve burada ortaya atılan iddialar ile çalkalanıyor.

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ABD Kongresi’nde UFO itirafı: Uzay aracından cansız bedenini çıkardık

ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi Kongre oturumunda tanık olarak ifade verdi.

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ABD Kongresi’nde UFO itirafı: Uzay aracından cansız bedenini çıkardık

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch'un ifadesi tabiri caizse oturuma damgasını vurdu.

Grusch, ABD'nin tanımlanamayan nesneleri kapsayan bir enkaz toplama programı olduğunu ve bu programın onlarca yıldır hayatta olduğunu açıkladı.

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ABD Kongresi’nde UFO itirafı: Uzay aracından cansız bedenini çıkardık

ABD'nin elinde 'tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu' iddia eden Grusch açıklamasında ABD'nin tersine mühendislik faaliyetlerinde bulunduğu bilgisine de yer verdi.

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ABD Kongresi’nde UFO itirafı: Uzay aracından cansız bedenini çıkardık

Grusch, istihbarat topluluğunun UFO görev gücündeyken, ABD hükümeti içinde UFO'larla ilgili onaylanmamış teknolojik araştırmalardan sorumlu gizli programların farkına vardığını iddia etti.

Bu programa erişim izni aldığını belirten Grusch, söz konusu araçlardan birinden 'insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri' çıktığını açıkladı.