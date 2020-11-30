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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İran'ın Nükleer Babası Muhsin Fahrizade'nin cenazesinden ilk fotoğraflar geldi: Dünya bu kareleri konuşuyor! Televizyonlar canlı yayınla verdi İran'ın Nükleer Babası Muhsin Fahrizade'nin cenazesinden ilk fotoğraflar geldi: Dünya bu kareleri konuşuyor! Televizyonlar canlı yayınla verdi
İran, askeri nükleer programının 'babası' kabul edilen Muhsin Fahrizade'ye yönelik saldırının şokunu yaşıyor. Fahrizade (59), Tahran yakınlarında patlayıcı yüklü bir kamyonetin infilak ettirilmesinin ardından otomatik silahla taranarak öldürüldü. İranlı yetkililer, İsrail'i ABD'nin taşeronluğunu yapmakla suçlayıp 'intikam' yemini etti. Körfeze yaklaşan Amerikan uçak gemisinden savaş uçakları havalanırken, Tahran'da intikam yeminlerinin edildiği cenaze töreni vardı. Dünya, uluslararası ajansların servis ettiği fotoğrafları konuşuyor. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 12:53
Dünya 2020'ye Irak'ın başkenti Bağdat'ta füzelerle gerçekleşen bir suikastin yaydığı şok dalgalarıyla başladı, kabuslarla dolu yıl biterken bir başka suikast yine Ortadoğu'daki fay hatlarını tetikledi. 3 Ocak 2020'de İran'ın Ortadoğu'daki en korkulan ismi Kasım Süleymani ABD tarafından insansız hava araçlarıyla vurulurken, 27 Kasım 2020'de ise bu kez hedefte Muhsin Fahrizade vardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Batılı ülkelerle İran'ı karşı karşıya getiren nükleer programın mimarı Fahrizade çok göz önünde bir isim değildi, kamuoyu önüne neredeyse hiç çıkmadı ve Tahran yönetimi tarafından üst düzey korunuyordu. Nükleer fizikçi Fahrizade ve yanındaki korumaları, başkent Tahran yakınlarındaki Abserd kasabasında güpegündüz bombalı ve silahlı saldırıyla hedef alındı. Koronavirüs salgınıyla kasıp kavrulan ülkede şehirler arası seyahat yasakları nedeniyle yollar boştu ve hafta sonu tatilinin başladığı Cuma günü saldırganlar pusu kurdu.
İran'ın en yüksek zirvesi Demavend Dağı manzarasına sahip İranlı zenginlerin tatil villalarıyla dolu Abserd'de duyulan patlama ve silah sesleri, Tahran'da şok etkisi yarattı. 63 yaşındaki Fahrizade ve korumaları saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldı, devlet televizyonu haberi "Maalesef, sağlık ekibi Fahrizade'yi hayata döndürmeyi başaramadı ve birkaç dakika önce, bu yönetici ve bilimadamı, yıllarca süren çaba ve mücadelenin ardından yüksek şehitlik statüsüne ulaştı" cümleleriyle sundu.
Görgü tanıkları, Batılı ülkelerin uzun süredir gizli bir nükleer bomba programını planladığından şüphelendiği nükleer fizikçi Fahrizade suikastında bir patlama sesi ve ardından makineli tüfek ateşi duyduklarını söyledi. Yarı resmi haber ajansı Tesnim, Fahrizade ve korumalarını taşıyan bir araca ateş etmeden önce 'teröristlerin başka bir arabayı da havaya uçurduğunu' bildirdi. İran Devrim Muhafızları'na yakın Sepah Cybery isimli sosyal medya hesabı, suikaste 12 kişinin katıldığını yazdı.
DÜNYA BU FOTOĞRAFI KONUŞUYOR Muhsin Fahrizade için ilk törenler kutsal kentler Meşhed ve Kum'da düzenlendi. Bugün ise, başkent Tahran'daki Savunma Bakanlığı'nda resim tören vardı. törene Savunma Bakanı Emir Hatemi, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, milletvekilleri ve siyasiler katıldı.