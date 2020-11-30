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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Havuza asit döküp işkence ettiler! Kan donduran fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı Havuza asit döküp işkence ettiler! Kan donduran fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı ABD'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya'da geçmiş yıllarda yaşanan işkenceler ortaya çıkan fotoğraflarla gün yüzüne çıkıyor. Birçoğunu ilk kez göreceğiniz, tarihin az bilinen fotoğrafları adeta görenlerin kanını dondurdu. Giriş Tarihi: 30.11.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 12:56
Hitler'in 1899 yılında 4. sınıfta arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu iskelet, 1972 yılında İran'da keşfedildi. Yapılan araştırmalara göre yaşadıkları dönemde 20'li yaşlarda olan bu iki insanın, aynı zamanda bir sağlık sorunları da yokmuş.
1898 yılında, insanlar altın bulma umuduyla Dawson City'e gelirken.
Vietnam Savaşı.
Litvanya'da Naziler tarafından katledilen siviller.