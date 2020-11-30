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Havuza asit döküp işkence ettiler! Kan donduran fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı

ABD'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya'da geçmiş yıllarda yaşanan işkenceler ortaya çıkan fotoğraflarla gün yüzüne çıkıyor. Birçoğunu ilk kez göreceğiniz, tarihin az bilinen fotoğrafları adeta görenlerin kanını dondurdu.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 12:56
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Havuza asit döküp işkence ettiler! Kan donduran fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı

Hitler'in 1899 yılında 4. sınıfta arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafı.

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Havuza asit döküp işkence ettiler! Kan donduran fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı
Bu iskelet, 1972 yılında İran'da keşfedildi. Yapılan araştırmalara göre yaşadıkları dönemde 20'li yaşlarda olan bu iki insanın, aynı zamanda bir sağlık sorunları da yokmuş.
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Havuza asit döküp işkence ettiler! Kan donduran fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı

1898 yılında, insanlar altın bulma umuduyla Dawson City'e gelirken.

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Havuza asit döküp işkence ettiler! Kan donduran fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı

Vietnam Savaşı.

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Havuza asit döküp işkence ettiler! Kan donduran fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı

Litvanya'da Naziler tarafından katledilen siviller.